Ngành tiền điện tử Mỹ chi hơn 200 triệu USD để tác động chính sách

Theo tổ chức Public Citizen, các nhóm vận động liên quan đến tiền điện tử đang dẫn đầu về chi tiêu chính trị của doanh nghiệp ở cấp liên bang, vượt cả những nhóm hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến và phát triển trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, Fairshake – siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) lớn trong ngành tiền điện tử – đang tập trung hỗ trợ 33 ứng viên Hạ viện, gồm 19 thành viên Đảng Cộng hòa và 14 thành viên Đảng Dân chủ. Trong đó, sáu nghị sĩ đương nhiệm nhận được ít nhất 1 triệu USD mỗi người để phục vụ chiến dịch tranh cử.

Ảnh minh họa: Coingeek.

Hoạt động vận động này được hậu thuẫn bởi các doanh nghiệp lớn, trong đó có sàn giao dịch Coinbase. Theo OpenSecrets, riêng trong chu kỳ bầu cử năm 2024, Coinbase đã đóng góp 79 triệu USD cho các cuộc đua cấp liên bang. Công ty tiếp tục quyên góp 25 triệu USD cho Fairshake trong năm 2025.

Đây là nỗ lực nhằm lặp lại kết quả của năm 2024, khi các siêu PAC trong ngành đã chi khoảng 250 triệu USD để hỗ trợ những ứng viên có quan điểm ủng hộ tiền điện tử, qua đó góp phần định hình Quốc hội theo hướng thuận lợi hơn với lĩnh vực này.

Một trong những mục tiêu lớn của ngành là thúc đẩy Quốc hội thông qua Đạo luật Clarity (Clarity Act), dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, dự luật đã bị đình trệ tại Thượng viện hồi tháng 9 do bất đồng về các quy định ngăn chặn quan chức cấp cao trục lợi từ những dự án tiền điện tử.

Trong khi đó, sự quan tâm của cử tri Mỹ đang chuyển dần sang các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt. Khảo sát của CNBC trong tháng này cho thấy chỉ 20% người được hỏi đánh giá nền kinh tế Mỹ ở mức tốt hoặc xuất sắc, giảm so với 27% hồi tháng 7.

Dù vậy, các doanh nghiệp tiền điện tử vẫn coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 là cơ hội quan trọng để gia tăng ảnh hưởng tại Washington. Fairshake đặc biệt chú trọng tới cuộc đua Thượng viện ở bang Ohio, nơi ứng viên Đảng Dân chủ Sherrod Brown đối đầu với ứng viên Đảng Cộng hòa Jon Husted.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, Fairshake từng chi khoảng 40 triệu USD nhằm đánh bại ông Brown, người ủng hộ các quy định nghiêm ngặt hơn đối với tiền điện tử. Trong chu kỳ hiện tại, tổ chức này tiếp tục chi thêm 55 triệu USD để phản đối ông.

Không chỉ Coinbase, Ripple cũng là một nhà tài trợ lớn của ngành. Theo OpenSecrets, công ty này đã chi 63,65 triệu USD cho các khoản đóng góp liên bang trong chu kỳ bầu cử trước và tiếp tục đóng góp 25 triệu USD cho Fairshake trong năm 2025.

Ngành tiền điện tử cho rằng các khoản chi chính trị đã mang lại những kết quả đáng kể. Ông Stu Alderoty, Giám đốc pháp lý của Ripple, dẫn chứng Đạo luật GENIUS được Tổng thống Donald Trump ký ban hành tháng 7/2025, thiết lập khuôn khổ liên bang đầu tiên cho stablecoin – loại tiền điện tử có giá trị gắn với một tài sản ổn định như USD.

Tuy nhiên, triển vọng thông qua những quy định mới vẫn chưa chắc chắn. Nếu Đạo luật Clarity không đạt tiến triển trước cuối năm nay, Quốc hội có thể phải bắt đầu lại quá trình xây dựng dự luật. Điều này khiến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ trở nên đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.

Với hơn 200 triệu USD đã được chi ra, ngành công nghiệp này đang đặt cược lớn vào khả năng biến sức mạnh tài chính thành ảnh hưởng lập pháp, qua đó định hình tương lai của thị trường tài sản kỹ thuật số tại Mỹ.