Ngành thuế tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cục Thuế)

Hội nghị tập trung nhận diện các điểm nghẽn và trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy giải quyết hồ sơ đúng quy định, kịp thời, hỗ trợ dòng vốn quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan thuế nhận diện những khó khăn phát sinh trong thực tiễn và có những thay đổi tích cực trong công tác quản lý.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành thuế xác định việc tháo gỡ những vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

“Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng quy định, đúng thời gian, đầy đủ và kịp thời, qua đó góp phần hỗ trợ dòng vốn trở lại với doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, cơ quan thuế tiến tới một quy trình hoàn thuế tự động, trong đó dữ liệu tự động kết nối, hệ thống tự động phân tích, đối chiếu và phân loại rủi ro; giảm tối đa sự can thiệp chủ quan của con người, để cán bộ thuế tập trung vào những trường hợp thật sự có rủi ro và cần kiểm tra, xác minh”, Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Cục trưởng cho biết sau khoảng hai tuần kể từ hội nghị trước, những vướng mắc được doanh nghiệp trao đổi, phản ánh đã được cơ quan thuế tiếp tục rà soát, nghiên cứu và xây dựng các chương trình hành động cụ thể.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Cục Thuế trao đổi chia sẻ thông tin và giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Thuế)

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến của cộng đồng hiệp hội doanh nghiệp đối với các nội dung dự tính triển khai. Doanh nghiệp đang vướng mắc ở đâu, ở khâu nào, nguyên nhân của vướng mắc xuất phát từ đâu là những thông tin có ý nghĩa quan trọng để cơ quan thuế xác định đúng vấn đề và có giải pháp kịp thời.

Tập trung xử lý hồ sơ, giảm thủ tục nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định

Tại hội nghị, các đơn vị chuyên môn của Cục Thuế lần lượt báo cáo về kết quả thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, tổng hợp các nhóm kiến nghị, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ; kết quả triển khai xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế, chính sách quản lý thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng; đồng thời thông tin về kết quả kiểm tra hoàn thuế và những khó khăn phát sinh trong thực tế.

Đây là cơ sở để các đại biểu, hiệp hội và doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề tồn tại trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Theo quy định hiện hành, cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế; quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện trên hệ thống quản lý thuế và phải xác định số thuế được hoàn, số thuế không được hoàn và các khoản phải bù trừ nếu có.

Phó Cục trưởng Mai Sơn đánh giá cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cơ quan quản lý, nhất là trong truyền tải thông tin và triển khai các chương trình hành động một cách kịp thời, nhanh chóng, giảm thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo Cục Thuế đồng thời đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội quan tâm chia sẻ thông tin về những hành vi vi phạm, những nguyên nhân có thể dẫn đến việc hồ sơ hoàn thuế bị ách tắc. Từ những thông tin thực tế này, cơ quan thuế có thêm cơ sở để tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật và quy trình quản lý, qua đó kịp thời nhận diện những bất cập cần tháo gỡ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Cục Thuế)

Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn theo sát hoạt động của ngành thuế, phản ánh những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế cũng như những cách làm hay, những điển hình trong thực thi công vụ. Thông tin phản ánh từ báo chí là một kênh quan trọng để cơ quan thuế lắng nghe, nhận diện những hạn chế và tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sau phần trao đổi của các đơn vị chuyên môn, hội nghị dành thời gian để đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp thảo luận về những vướng mắc trong công tác giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. Các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố đã cùng trao đổi, giải đáp trực tiếp các vấn đề được nêu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, ngành thuế hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện quy trình hoàn thuế theo hướng minh bạch, thuận lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu, từng bước hạn chế sự can thiệp của con người trong quy trình, qua đó bảo đảm việc giải quyết hoàn thuế đúng quy định, kịp thời và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.