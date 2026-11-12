Ngành Thuế tăng cường phối hợp với công an, chặn doanh nghiệp 'ma' mua bán hóa đơn

Đặt câu hỏi tại phiên chất vấn sáng 12/11, đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) nêu thực tế tình trạng mua bán hóa đơn vẫn diễn ra dù hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan thuế và các giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tính đến hết tháng 10/2026, cơ quan thuế đã quản lý và đưa vào lưu thông tổng số hơn 10 tỷ hóa đơn, trong đó có khoảng 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Theo Bộ trưởng, mặc dù hệ thống hóa đơn điện tử đã được triển khai rộng khắp, tình trạng lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép vẫn tiếp diễn, gây cạnh tranh bất bình đẳng trong kinh doanh và thất thoát ngân sách nhà nước.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngành thuế đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ số và định danh các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), nhằm xác định chính xác cá nhân đăng ký đứng tên chủ doanh nghiệp, qua đó ngăn chặn tình trạng thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực tế của cơ quan thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kiểm tra sẽ tập trung khoanh vùng, kiểm tra trọng điểm các lĩnh vực, ngành nghề và đối tượng có mức độ rủi ro cao.

Đối với các hành vi vi phạm, Bộ trưởng cho biết ngành thuế kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ năm 2022 đến nay, ngành thuế đã chuyển gần 600 hồ sơ của các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, nợ thuế và mua bán hóa đơn sang cơ quan điều tra.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, để chính sách pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, cần làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ, nghiêm túc tuân thủ. Đồng thời, phải có cơ chế thanh tra, kiểm tra hiệu quả nhằm bảo đảm pháp luật được thực thi thực chất, giữ vững kỷ cương thị trường.