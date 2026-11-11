Ngành Thuế hướng tới số hóa toàn diện và đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2026 - 2030

Số hóa toàn diện quy trình quản lý thuế

Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu điện tử hóa toàn bộ vòng đời của người nộp thuế, từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế đến miễn, giảm và hoàn thuế. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được giải quyết trực tuyến mức độ toàn trình trên tổng số hồ sơ nhận được phải đạt tối thiểu 90%. Đối với công tác khai thuế, mục tiêu đặt ra là 98% doanh nghiệp, tổ chức và 90% cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện khai thuế điện tử. Tỷ lệ khai thuế điện tử của hộ và cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử cũng được kỳ vọng đạt tối thiểu 98%.

Mục tiêu nộp thuế điện tử cũng được đẩy mạnh với kỳ vọng 98% doanh nghiệp, tổ chức và 90% hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế qua mạng. Số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử được yêu cầu chiếm tối thiểu 90% tổng số tiền thu ngân sách nhà nước. Đối với thủ tục hoàn thuế, tỷ lệ giải quyết hồ sơ điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải đạt lần lượt tối thiểu 98% và 90%. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết và trả kết quả đúng hạn phải đạt tối thiểu 98%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ Tài chính giao ngành Thuế hoàn thiện hành lang pháp lý và quy trình nghiệp vụ theo hướng hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Việc phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ tiếp tục được tăng cường. Ngoài ra, kế hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế bằng phương thức điện tử và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98% đối với doanh nghiệp, tổ chức và 90% đối với cá nhân. Việc cung cấp thông tin quản lý nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử cũng được kỳ vọng đạt tỷ lệ tương tự. Đáng chú ý, 98% chứng từ kế toán thuế sẽ được xử lý tự động và hạch toán ngay trong ngày, trong khi các báo cáo và thống kê thuế sẽ được tự động hóa 100% trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ

Bên cạnh việc đẩy mạnh số hóa, ngành Thuế đang tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính một cách đồng bộ, thực chất và hiệu quả nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, cơ quan này đang triển khai đo lường sự hài lòng của người nộp thuế để đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công. Kết quả khảo sát sẽ giúp ngành Thuế xác định những điểm mạnh, hạn chế, từ đó nắm bắt kịp thời nhu cầu và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các giải pháp hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế hoàn thiện các quy định và thủ tục quản lý đăng ký thuế theo hướng đơn giản hóa, số hóa và áp dụng cơ chế quản lý rủi ro, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi tham gia và rút khỏi thị trường. Việc này bao gồm xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, ngành liên quan để cắt giảm hồ sơ đăng ký thuế, tránh yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu dùng chung. Ngành Thuế cũng sẽ nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc điền sẵn thông tin đăng ký thuế trực tuyến, tự động hóa kiểm tra, đối chiếu và xử lý hồ sơ. Việc áp dụng quản lý rủi ro sẽ ưu tiên xử lý nhanh và tự động đối với các hồ sơ có rủi ro thấp. Quy trình quản lý đăng ký, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và đóng mã số thuế cũng sẽ được tái thiết kế và gắn liền với việc tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin.

Đối với thủ tục khai thuế và nộp ngân sách nhà nước, các quy định và quy trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa, số hóa và áp dụng quản lý rủi ro. Ngành Thuế sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các dịch vụ khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các dịch vụ thuế số khác. Cơ chế quản lý thuế đối với nền kinh tế số, thương mại điện tử và khu vực kinh tế phi chính thức sẽ được hoàn thiện và triển khai hiệu quả. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước khác sẽ được mở rộng để xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thu, nộp thuế sẽ được nâng cấp, hướng tới việc chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các giao dịch theo thời gian thực.

Cuối cùng, các quy trình nghiệp vụ về hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế cũng sẽ được hoàn thiện theo hướng đơn giản, minh bạch và điện tử hóa. Một cơ sở dữ liệu tập trung về hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế sẽ được xây dựng, đồng thời các quy trình giải quyết hồ sơ sẽ được sửa đổi, bổ sung và chuẩn hóa theo hướng tự động hóa và quản lý rủi ro, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.