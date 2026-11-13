Ngành Thuế hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5%

Kết quả thu hồi nợ thuế phân hóa giữa các địa phương

Trong nỗ lực kiểm soát nguồn thu, toàn ngành Thuế hiện đã thu hồi được 99,3 nghìn tỷ đồng tiền nợ, đạt tỷ lệ 57,2% nợ có khả năng thu chuyển sang từ năm trước. Đáng chú ý, các đơn vị gồm Thuế TP Hải Phòng, Thuế tỉnh Lai Châu và Thuế TP Huế đang dẫn đầu với tỷ lệ thu hồi vượt mức 80%, hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền thuế nợ toàn ngành vẫn ở mức 223,6 nghìn tỷ đồng, và kết quả kéo giảm nợ giữa 34 địa phương còn nhiều sự phân hóa.

Thuế TP Cần Thơ nổi lên là điểm sáng khi dẫn đầu cả nước về tỷ lệ kéo giảm nợ so với cuối năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã thu hồi 2.810 tỷ đồng tiền nợ. Để đạt được thành tích này, cơ quan thuế đã ban hành hàng vạn thông báo, đăng công khai thông tin nợ thuế và ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hơn 1.000 cá nhân đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Theo sau Cần Thơ, các địa phương ghi nhận tỷ lệ nợ giảm đáng kể bao gồm Gia Lai, An Giang, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ ra nguyên nhân một phần số nợ gia tăng là do thực hiện Nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Mặc dù tổng số tiền được gia hạn ước tính lên tới 125.000 tỷ đồng, số tiền này vẫn bắt buộc phải hạch toán vào mục nợ trên hệ thống, kết hợp với khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp đã đẩy tổng nợ thuế tạm thời tăng cao.

Tái thiết kế quy trình quản lý nợ bằng công nghệ số

Hướng tới mục tiêu kiểm soát nợ đọng bền vững, Bộ Tài chính đã định hướng chiến lược đưa tỷ lệ thu nợ đạt tối thiểu 90% nợ có khả năng thu vào năm 2030. Giải pháp cốt lõi là tái thiết kế toàn bộ quy trình nghiệp vụ quản lý và cưỡng chế nợ thuế theo hướng tự động hóa, số hóa và quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu lớn. Hệ thống tiêu chí phân loại nợ sẽ được xây dựng để đánh giá mức độ tuân thủ, từ đó áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro phù hợp.

Công tác phối hợp liên ngành cũng được nâng lên một tầm cao mới. Ngành Thuế sẽ tăng cường chia sẻ dữ liệu với ngân hàng, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để theo dõi sát sao dòng tiền và tiến hành cưỡng chế kịp thời. Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu và tham khảo mô hình quản lý nợ tiên tiến từ quốc tế, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ ảo, nợ sai. Việc quản lý nợ đọng nay được gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, bảo đảm nguồn thu ổn định cho ngân sách và duy trì một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.