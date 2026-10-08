Ngành Thuế đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng hai con số

Cải cách thực chất, hiệu quả rõ nét

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan tổ chức Diễn đàn "Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số".

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và 10 Nghị quyết trụ cột của Trung ương, hướng tới một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính).

Theo ông Phong, từ thực tiễn đó, vai trò của ngành Thuế vừa ở nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước vừa là lực lượng tiên phong trong cải cách thể chế, hiện đại hóa quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành Hải quan cũng giữ vai trò tương tự trong việc tạo thuận lợi thương mại.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, thời gian qua ngành Thuế đã đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ thuế điện tử và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước về thuế. Song song, ngành Hải quan triển khai hải quan điện tử, thông quan tập trung, hướng tới mô hình hải quan số, hải quan thông minh.

"Những cải cách thực chất đó đã giúp giảm thời gian, chi phí tuân thủ", ông Phạm Thu Phong nhấn mạnh.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính, những kết quả này cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể thấy, khi thủ tục được số hóa và chuẩn hóa, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và nguồn lực để tập trung cho sản xuất, kinh doanh. Cơ quan quản lý cũng có thêm công cụ để theo dõi, phân tích và điều hành hiệu quả hơn.

Tuy vậy, yêu cầu đối với công tác quản lý thuế không dừng lại ở đó. Theo ông Phong, sự phát triển của kinh tế số, thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới cùng độ mở ngày càng lớn của nền kinh tế đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Điều đó đồng nghĩa chính sách và phương thức quản lý cần theo kịp thực tiễn, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý, vừa không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Lấy doanh nghiệp làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn thường niên về chính sách thuế, hải quan và cho rằng hoạt động này có ý nghĩa thiết thực.

Theo Thứ trưởng, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

“Ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế, đã nỗ lực trong cải cách thể chế, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đồng hành với người dân, doanh nghiệp. Quản lý thuế đang chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang phương thức quản lý hiện đại, "dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ" của người nộp thuế”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận.

Sự chuyển dịch này phản ánh thay đổi trong cách tiếp cận của cơ quan thuế. Thay vì chủ yếu dựa vào thủ tục và kiểm tra trực tiếp, việc quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ tuân thủ giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực vào những trường hợp có rủi ro. Doanh nghiệp tuân thủ tốt vì thế được tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho biết chính sách thuế, ngoài việc bảo đảm nguồn thu ngân sách, ngày càng được sử dụng như một công cụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, chính sách thuế giờ đây gắn với vai trò kiến tạo, góp phần định hướng dòng vốn và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới.

Với ngành Hải quan, Thứ trưởng cho biết đây là ngành sớm nhất triển khai quản lý rủi ro. Cải cách tại ngành này góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong bối cảnh kim ngạch xuất nhập khẩu sắp chạm mốc 1.000 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng, những kết quả cải cách của ngành Thuế và Hải quan đã góp phần giảm thời gian và chi phí tuân thủ, tăng tính minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Toàn cảnh diễn đàn.

Dù vậy, Thứ trưởng cũng cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cũng đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế.

Từ thực tiễn đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị ngành Thuế và Hải quan tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn. "Lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Yêu cầu này cho thấy hiệu quả quản lý thuế vừa được đánh giá qua số thu, vừa qua mức độ thuận lợi và sự phát triển của doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng, các nội dung cải cách mang lại lợi ích chung cho xã hội, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số ở cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể thấy, quá trình hiện đại hóa quản lý thuế đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ và yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Để cơ hội này trở thành động lực tăng trưởng bền vững, cần sự đồng hành từ hai phía. Cơ quan thuế cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, ổn định, dễ thực hiện và đẩy mạnh chuyển đổi số. Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao mức độ tuân thủ và thích ứng với phương thức quản lý dựa trên dữ liệu. Khi đó, chính sách thuế mới có thể phát huy vai trò kiến tạo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.