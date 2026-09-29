Ngành Thuế đổi cách kiểm tra để truy vết chuỗi gian lận hóa đơn

Ngành Thuế định hướng chuyển từ kiểm tra đơn lẻ từng hóa đơn, từng doanh nghiệp sang nhận diện, truy vết các chuỗi gian lận mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh minh họa.

Cục Thuế dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc chuyên đề về phòng, chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép trong hai ngày 1 và 2/10. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi thực tiễn quản lý thuế, nhận diện những vấn đề đang đặt ra và chia sẻ kinh nghiệm xử lý từ các địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm là đổi mới phương pháp kiểm tra thuế, nhất là đối với trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo Cục Thuế, phương pháp kiểm tra sẽ chuyển từ việc “xem xét đơn lẻ từng hóa đơn, từng doanh nghiệp” sang chủ động nhận diện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao để ngăn chặn, truy vết và xử lý đến cùng các chuỗi gian lận mua bán hóa đơn trái phép.

Cùng với đó, thay vì kiểm tra dàn trải, ngành Thuế hướng tới kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro; kết hợp kiểm tra, xác minh điện tử, phân tích thông tin trước kiểm tra và kiểm tra thực tế khi cần thiết.

Cách thức này nhằm nâng cao khả năng phát hiện gian lận nhưng đồng thời hạn chế những cuộc kiểm tra không cần thiết đối với người nộp thuế tuân thủ.

Việc đổi mới phương pháp kiểm tra cũng được gắn với phòng, chống gian lận, trục lợi tiền hoàn thuế GTGT. Cơ quan thuế sẽ tập trung nhận diện sớm các chuỗi giao dịch hóa đơn có dấu hiệu bất thường, nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế.

Thực tế, việc phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử đã được sử dụng để truy vết các chuỗi giao dịch. Tại Hà Nội, cơ quan thuế từng phát hiện mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh được lập để xuất khống hóa đơn, hợp thức hóa hàng hóa thông qua phân tích chuỗi hóa đơn và giao dịch.

Theo chương trình hội nghị sắp tới, các đại biểu cũng sẽ phân tích những vụ án mua bán hóa đơn trái phép điển hình đã được cơ quan Công an khởi tố, những khó khăn trong quản lý thuế và các giải pháp có thể áp dụng, nhân rộng trong toàn ngành.