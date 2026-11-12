Ngành Thuế đẩy mạnh văn hóa công sở kỷ cương và lấy người nộp thuế làm trung tâm

Lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần đại đoàn kết trong thực thi nhiệm vụ

Thực tiễn triển khai tại các bộ phận một cửa cho thấy chất lượng phục vụ người nộp thuế không ngừng được nâng cao. Đơn cử tại Chi nhánh số 11 thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, người dân đến làm thủ tục đóng mã số thuế cá nhân hay tìm hiểu về quy định xác định doanh thu tính thuế đều nhận được sự hướng dẫn tận tình, thuận lợi. Cùng với sự hỗ trợ trực tiếp, cơ quan thuế còn phát hành các ấn phẩm như “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh” để người dân chủ động nghiên cứu quy định pháp luật.

Phong trào xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan thuế nay đã vượt qua khuôn khổ các hoạt động phong trào ngắn hạn để trở thành nguồn lực nội sinh nâng cao đạo đức công vụ. Tinh thần đại đoàn kết trong ngành thể hiện qua sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị và sự sẻ chia kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp. Mỗi công chức thuế đều ý thức rõ vai trò là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền quản lý thu ngân sách, cải cách hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật đã củng cố vững chắc niềm tin xã hội, thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật thuế và bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm.

Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả hoạt động

Cục Thuế nhấn mạnh văn hóa công sở là bộ phận cốt lõi của văn hóa công vụ, được định hình từ tác phong, lề lối làm việc và hành vi ứng xử hằng ngày. Kỷ luật hành chính được giữ vững thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, đúng giờ, đúng quy trình và đúng thẩm quyền. Tác phong chỉnh tề trong trang phục ngành cùng thái độ lắng nghe, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và người dân đã trở thành chuẩn mực quen thuộc.

Trong tiến trình hiện đại hóa, ngành Thuế kiên định phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm để hướng tới sự minh bạch và thuận tiện. Đội ngũ công chức luôn duy trì phong cách ứng xử văn minh, giải thích rõ ràng và xử lý kịp thời các vướng mắc. Việc kết hợp đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ thuế điện tử với thái độ phục vụ tận tâm chính là chìa khóa then chốt để xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại và hiệu quả.