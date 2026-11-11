Ngành Thuế đẩy mạnh tập huấn cơ chế một cửa nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo cơ chế một cửa liên thông

Trước đó Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2505 thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Thuế. Tiếp nối chủ trương này Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quyết định số 1472 về việc thành lập bộ phận tương tự tại 34 Thuế tỉnh thành phố và các Thuế khu vực trực thuộc. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện thống nhất công tác tiếp nhận xử lý và trả kết quả trong toàn ngành.

Tại hội nghị lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu cập nhật kiến thức và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ khi các quy định pháp luật liên tục được bổ sung và hoàn thiện. Đội ngũ công chức tham gia Bộ phận Một cửa cần nắm vững quy định thực hiện đúng quy trình và đề cao trách nhiệm trong từng khâu xử lý. Việc giải quyết hồ sơ phải bảo đảm tính công khai minh bạch mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được đề cập là tiếp tục rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Số lượng thủ tục thuế đã giảm từ 235 thủ tục năm 2025 xuống còn 115 thủ tục năm 2026. Cơ quan thuế các cấp tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án cải cách giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế bảo đảm việc cắt giảm được thực hiện thường xuyên và thực chất.

Ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh tuyên truyền chính sách

Chương trình tập huấn nhận được sự đồng hành của đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp với nhiều nội dung thiết thực. Các đại biểu được quán triệt quy định mới từ Nghị định số 309 năm 2026 và các thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Hội nghị cũng phổ biến Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo Quyết định số 1361 của Cục Thuế áp dụng từ khâu tiếp xúc ban đầu đến khi hoàn thành công việc.

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ trên hệ thống công nghệ thông tin được đặc biệt chú trọng để nâng cao hiệu quả làm việc. Các cán bộ thuế được đào tạo chi tiết quy trình số hóa chuyển hồ sơ và trả kết quả trên Hệ thống thông tin của Cục Thuế. Ngành Thuế yêu cầu 34 Thuế tỉnh thành phố xây dựng quy chế triển khai tại địa phương phù hợp với điều kiện thực tế quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Trong quá trình giải quyết thủ tục cán bộ thuế phải thực hiện nghiêm nguyên tắc khai thác thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ quan hành chính tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại giấy tờ mà nhà nước đã quản lý. Qua hội nghị Cục Thuế tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức tuyên truyền lấy người nộp thuế làm trung tâm xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp và hiện đại.