Ngành Thuế đẩy mạnh mô hình thuế nhúng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ doanh nghiệp

Định hướng triển khai mô hình thuế nhúng và tự động hóa

Trong tiến trình đổi mới phương thức quản lý, cơ quan thuế đang từng bước xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tiếp với hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Mục tiêu dài hạn là hình thành mô hình thuế nhúng, cho phép liên thông dữ liệu tự động để hệ thống tự động cảnh báo những dấu hiệu bất thường liên quan đến hóa đơn hoặc nghĩa vụ nợ thuế.

Sự cải tiến này hướng tới việc giảm bớt gánh nặng kê khai thủ công, tạo thêm thời gian để doanh nghiệp tập trung tối đa cho công tác quản trị và phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và liên thông dữ liệu giúp đơn giản hóa quy trình hành chính, tiến tới hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công từ con người trong các giao dịch giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế.

Không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình, hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế còn được định hướng trở thành công cụ hỗ trợ chiến lược cho ban lãnh đạo doanh nghiệp. Thông qua hệ thống, đơn vị kinh doanh có thể nhìn nhận rõ hơn về vị thế trên thị trường, từ diễn biến giá cả đầu vào, đầu ra cho đến xu hướng phát triển của ngành hàng, qua đó chủ động điều chỉnh chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chuyển đổi phương thức quản lý dựa trên rủi ro và tuân thủ tự nguyện

Song song với việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, phương thức kiểm tra và giám sát thuế cũng có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ diện rộng sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Cơ quan thuế ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để sàng lọc báo cáo tài chính, qua đó nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường thay vì tiến hành kiểm tra dàn trải như trước.

Cách tiếp cận này nhằm khuyến khích tinh thần tuân thủ tự nguyện từ phía doanh nghiệp. Những đơn vị chủ động hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, duy trì mức độ tuân thủ chuẩn mực và giữ mức rủi ro thấp sẽ giảm thiểu đáng kể tần suất thanh tra, kiểm tra trực tiếp. Cơ quan thuế xác định vai trò là người đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc từ sớm, tạo môi trường pháp lý minh bạch và thuận lợi cho hoạt động đầu tư lâu dài.