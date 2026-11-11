Ngành Thuế đẩy mạnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc mã số thuế giúp hàng nghìn doanh nghiệp phục hồi

Tích cực truyền thông chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế

Thời gian qua cơ quan thuế liên tục đẩy mạnh công tác thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về chiến dịch làm sạch mã số thuế. Qua quá trình tuyên truyền và hướng dẫn tận tình tính đến cuối tháng 10 năm 2026 toàn ngành đã hỗ trợ gần 144.000 doanh nghiệp chi nhánh và tổ chức hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định.

Cùng với đó cơ quan quản lý đã xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho hơn 52.000 trường hợp để tiếp tục thủ tục giải thể. Đặc biệt nhờ sự tư vấn và tháo gỡ vướng mắc kịp thời từ các cán bộ thuế hơn 4.000 doanh nghiệp đã được khôi phục trạng thái hoạt động trở lại. Kết quả này phản ánh nỗ lực to lớn của ngành Thuế trong việc đưa thông tin chính sách tiếp cận trực tiếp đến người nộp thuế.

Chiến dịch truyền thông của cơ quan thuế bám sát mục tiêu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm tiêu chí đúng đủ sạch sống. Các đơn vị thuế tăng cường kết nối liên thông với cơ quan quản lý khác để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cơ quan thuế phân tầng giải quyết rủi ro ưu tiên hỗ trợ nhanh chóng các tổ chức tuân thủ tốt đồng thời giữ vững kỷ cương tài chính và ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách.

Hướng dẫn chi tiết chính sách giảm mức phạt chậm nộp hồ sơ

Để giải quyết triệt để những hồ sơ tồn đọng nhiều năm cơ quan thuế các cấp đang khẩn trương phổ biến đề xuất mới của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý hồ sơ khai thuế. Thông qua các kênh truyền thông đa phương tiện ngành Thuế trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình để phối hợp xử lý dứt điểm.

Trọng tâm của chương trình tuyên truyền là đề xuất giảm mức phạt tiền đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế xuống còn 30%, 50% hoặc 70% so với quy định hiện hành. Mức giảm này phụ thuộc vào thời điểm người nộp thuế hoàn thành hồ sơ theo quy định. Cơ quan thuế khẳng định việc phổ biến rộng rãi chính sách này tạo động lực to lớn khuyến khích các chủ thể kinh doanh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục giải thể hoặc khôi phục mã số thuế.

Việc tuyên truyền của ngành Thuế luôn nhấn mạnh thông điệp đồng hành cùng doanh nghiệp giảm thiểu chi phí tuân thủ nhưng yêu cầu người nộp thuế phải có trách nhiệm với thực thể kinh doanh do mình lập ra. Sự chủ động cung cấp thông tin từ cơ quan thuế giúp các vướng mắc về mã số thuế được giải quyết minh bạch đóng góp trực tiếp vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế.