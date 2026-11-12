Ngành Thuế đặt mục tiêu tự động hóa 90% hồ sơ trong kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026-2030

Mục tiêu số hóa từ 90 đến 100% quy trình quản lý thuế

Bộ Tài chính vừa đặt ra loạt mục tiêu cụ thể cho Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế trực tuyến mức độ toàn trình phải đạt tối thiểu 90%. Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm thiểu thông tin và hồ sơ mà người nộp thuế phải cung cấp.

Mục tiêu điện tử hóa được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Tỷ lệ khai thuế điện tử của khối doanh nghiệp và tổ chức cần đạt tối thiểu 98%, trong khi tỷ lệ này đối với cá nhân làm công ăn lương tự quyết toán thuế được ấn định ở mức 90%. Đối với nhóm hộ và cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ khai thuế điện tử cũng phải đạt mức tối thiểu 98%. Việc bảo đảm nộp tờ khai đúng hạn cho doanh nghiệp và cá nhân được thiết lập mục tiêu lần lượt là 98% và 90%.

Đối với công tác nộp thuế, kế hoạch yêu cầu số tiền thu ngân sách qua phương thức điện tử phải chiếm tối thiểu 90% tổng thu toàn ngành. Việc trả kết quả hồ sơ hoàn thuế miễn giảm thuế và thông báo quản lý nghĩa vụ thuế cũng phải đạt tỷ lệ trên 98% qua môi trường số đối với khối doanh nghiệp. Đặc biệt 100% báo cáo kế toán và thống kê thuế phải được trích xuất tự động từ cơ sở dữ liệu và 98% chứng từ kế toán thuế sẽ được xử lý hạch toán ngay trong ngày làm việc.

Cắt giảm chi phí tuân thủ, điện tử hóa quy trình hoàn thuế

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định toàn ngành đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Định kỳ cơ quan thuế sẽ tiến hành đo lường sự hài lòng của người nộp thuế để nhận diện những điểm mạnh và hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, ngành Thuế đang khẩn trương hoàn thiện các quy định và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng áp dụng quản lý rủi ro. Những hồ sơ có mức rủi ro thấp sẽ được ưu tiên xử lý tự động nhanh chóng. Hệ thống quản lý đăng ký thuế, tạm ngừng và đóng mã số thuế sẽ được nâng cấp để đồng bộ hóa với định danh điện tử, hỗ trợ điền sẵn thông tin trên các mẫu biểu trực tuyến. Cơ quan thuế cam kết không yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại những giấy tờ mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu dùng chung.

Quy trình hoàn thuế và miễn giảm thuế cũng sẽ được chuyển đổi số mạnh mẽ. Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, triển khai nâng cấp phần mềm để đáp ứng việc xử lý hoàn thuế tự động nộp thừa trên hệ thống. Đồng thời bộ tiêu chí quản lý rủi ro sẽ được hoàn thiện để kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế và hoàn thuế bảo đảm sự minh bạch, nhanh chóng và hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công từ cơ quan quản lý.