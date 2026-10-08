Ngành Thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được tiếp nhận điện tử

Đại diện ngành Thuế cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy trình nghiệp vụ và chỉ đạo cơ quan thuế đổi mới phương thức quản lý hoàn thuế theo hướng giải quyết nhanh, đúng quy định đối với người nộp thuế tuân thủ tốt. Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, phòng, chống gian lận và bảo đảm an toàn tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước.

Đến nay, 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử, 87% được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Cơ quan thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Ngành Thuế đặt mục tiêu thời gian tới 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được tiếp nhận điện tử và 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn (trừ trường hợp có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, vi phạm pháp luật).

Theo kế hoạch, ngành Thuế sẽ thí điểm tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn trong tháng 12/2026, làm cơ sở triển khai chính thức từ năm 2027. Theo đại diện ngành Thuế, việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hoàn thuế từng bước được điện tử hóa, tự động hóa và lưu vết trên hệ thống. Công tác phòng, chống gian lận cũng từng bước chuyển từ kiểm tra riêng lẻ từng hồ sơ, chứng từ sang phân tích tổng thể người nộp thuế, chuỗi hóa đơn, chuỗi giao dịch; kết hợp dữ liệu kê khai, hóa đơn điện tử và thông tin của các cơ quan, tổ chức liên quan để nhận diện rủi ro.

Cũng tại họp báo, Bộ Tài chính đã chia sẻ thông tin về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” (Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06/CP), cơ quan thuế các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, làm sạch dữ liệu về đăng ký thuế, thống nhất dữ liệu mã số thuế cá nhân và CCCD; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh…

Đặc biệt, từ tháng 5/2026, ngành Thuế đã triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” để tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký thuế.

Quang cảnh họp báo quý III của Bộ Tài chính .

Chiến dịch hướng đến hai yêu cầu song song: một mặt, hỗ trợ, tháo gỡ nhanh đối với doanh nghiệp thực sự có nhu cầu tuân thủ, muốn hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay trở lại kinh doanh; mặt khác, tăng cường sàng lọc rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chiến dịch không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý mới nào đối với người nộp thuế; các nghĩa vụ về kê khai, hóa đơn, thuế và các khoản phải nộp ngân sách khi doanh nghiệp chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động đều là các nghĩa vụ đã được pháp luật quy định. Quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, lấy dữ liệu làm nền tảng và quản lý rủi ro làm phương thức tổ chức thực hiện.

Tính đến hết tháng 8/2026, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025; nhiều hồ sơ tồn từ năm 2025 trở về trước đã được tập trung xử lý trong chiến dịch.

Cơ quan thuế cũng đã xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hơn 52.000 trường hợp để tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đã khôi phục mà số thuế cho hơn 4.000 doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động.