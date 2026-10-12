Ngành Thuế chuyển quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử, doanh nghiệp lớn sang nền tảng dữ liệu

Năm 2026, cơ quan Thuế được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 2 triệu 243 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, số thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1 triệu 934 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2% dự toán. Đánh giá đồng thời tiến độ và động lực tăng thu, có 12 địa phương vừa cao hơn mức thực hiện dự toán toàn ngành, vừa duy trì tăng trưởng 9 tháng từ 10% trở lên.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác quản lý thuế tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường quản lý tuân thủ, khai thác dữ liệu và kiểm soát rủi ro. Trong 9 tháng, toàn ngành đã hoàn thành 54.291/58.177 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đạt 93,32%; số thu qua kiểm tra đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng 60,55% so với cùng kỳ.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hiện đại hóa công tác hoàn thuế, tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và hộ, cá nhân kinh doanh. Các nhiệm vụ về minh bạch, trao đổi thông tin và hợp tác thuế quốc tế cũng được tập trung triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu trong những tháng cuối năm, toàn ngành tập trung cao độ cho mục tiêu hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm và những nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Trong đó, tập trung cao nhất hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2026; hoàn thiện dự toán năm 2027; Đẩy nhanh Chiến dịch làm sạch mã số thuế 03, 06, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và tháo gỡ các điểm nghẽn; Cải cách công tác hoàn thuế và chống gian lận hoàn thuế.

Song song với đó, tiếp tục tăng cường phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra; nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi nợ thuế; Chuyển mạnh quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và doanh nghiệp lớn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành đồng bộ các chính sách thuế và đẩy nhanh tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; Hoàn thành các nhiệm vụ về Diễn đàn Toàn cầu, EU, CARF, MAP, APA và hợp tác thuế quốc tế…