Ngành thuế chuyển mạnh sang quản lý rủi ro trên nền tảng dữ liệu. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Đến năm 2030, ngành thuế đặt mục tiêu 70% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của ngành; 100% nhu cầu thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế được ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, tích hợp.

Đây là những chỉ tiêu đáng chú ý trong kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới thay đổi phương thức quản lý từ xử lý nghiệp vụ truyền thống sang phân tích dữ liệu, đánh giá và kiểm soát rủi ro.

Một trong những định hướng đáng chú ý của cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030 là ứng dụng công nghệ vào hoạt động kiểm tra, giám sát và quản lý tuân thủ.

Theo kế hoạch, 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế sẽ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của ngành.

Cùng với đó, các hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro và phân tích dự báo sẽ được phát triển để phục vụ kiểm tra, quản lý nợ thuế, quản lý tuân thủ và điều hành thu ngân sách nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành thuế định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy và các công nghệ số mới vào quy trình nghiệp vụ.

Các phần mềm quản lý thuế tiếp tục được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng yêu cầu thay đổi chính sách, nghiệp vụ và kỹ thuật. Không chỉ phục vụ hoạt động chuyên môn, ngành thuế còn đặt mục tiêu xây dựng các hệ thống giám sát, đo lường hiệu suất và hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế, công chức thuế trên môi trường số.

Đây sẽ là công cụ hỗ trợ theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.

Để các công cụ phân tích và đánh giá rủi ro phát huy hiệu quả, dữ liệu được xác định là nền tảng quan trọng trong quá trình cải cách.

Theo kế hoạch, ngành thuế sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế trên nền tảng dữ liệu lớn, theo hướng tích hợp, tập trung và quản trị thống nhất. Hệ thống này phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý thuế, quản lý tuân thủ và kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán cùng các tổ chức liên quan. Đáng chú ý, ngành thuế đặt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đa chiều (360 độ) đối với doanh nghiệp lớn.

Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn sẽ giúp cơ quan thuế có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ phân tích, đánh giá và nhận diện những dấu hiệu bất thường trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Cùng với việc mở rộng nguồn thông tin, ngành thuế sẽ phát triển các nền tảng quản trị dữ liệu, bao gồm dữ liệu chủ, siêu dữ liệu, dữ liệu tham chiếu và dữ liệu giao dịch.

Việc chuẩn hóa, làm sạch và thường xuyên cập nhật dữ liệu được đặt ra nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng khai thác dùng chung trong toàn ngành. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hoạt động kinh tế ngày càng đa dạng, giao dịch phát sinh trên nhiều nền tảng và kênh khác nhau.

Đại diện Cục Thuế cho biết, việc kết nối, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả sẽ tạo thêm cơ sở để cơ quan thuế phân tích toàn diện hoạt động của người nộp thuế, phục vụ công tác quản lý và xây dựng chính sách.

Tuy nhiên, cùng với yêu cầu kết nối và chia sẻ, kế hoạch cũng đặt ra nguyên tắc bảo đảm lưu trữ đầy đủ, toàn vẹn dữ liệu phát sinh từ các giao dịch xử lý. Việc khai thác, trích lọc và tổng hợp thông tin phải tuân thủ quy định về phân quyền, bảo mật, bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng thẩm quyền.

Song song với thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế, cải cách giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng các dịch vụ điện tử, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy và giao dịch trực tiếp. Cụ thể, 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử để sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 100% thủ tục hành chính thuế đủ điều kiện được thực hiện bằng phương thức điện tử toàn trình.

Toàn bộ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực thuế được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với hoạt động điều hành nội bộ, ngành thuế đặt mục tiêu 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% nhu cầu thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế, chỉ đạo điều hành được ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, tích hợp.

Các hệ thống báo cáo định kỳ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình. Việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống tích hợp, an toàn và vận hành tập trung là điều kiện để triển khai các mục tiêu trên.

Qua đó, ngành thuế từng bước hình thành nền tảng quản trị thống nhất, hỗ trợ tự động hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao khả năng xử lý thông tin.