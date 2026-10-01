Ngành Thuế cần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.283 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với công tác thu ngân sách, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế và triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế với số thuế giá trị gia tăng giảm khoảng 708 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường giảm khoảng 270 tỷ đồng; hoàn thuế khoảng 455 tỷ đồng.

Ngành Thuế tăng cường quản lý nợ, kiểm tra thuế, quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và hoá đơn điện tử. Đến ngày 25/9, toàn tỉnh đang quản lý hơn 49.400 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; có 1.494 hộ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, Thuế tỉnh xác định tập trung điều hành theo sát từng nguồn thu quan trọng; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý đăng ký, kê khai, nghĩa vụ thuế và chất lượng dữ liệu; tập trung kiểm tra theo rủi ro, thu hồi nợ và xử lý vi phạm; nâng cao hiệu quả quản lý hộ kinh doanh, thương mại điện tử và hoá đơn điện tử.

Phó trưởng Thuế tỉnh Cà Mau Trần Thanh Bình

thông tin về công tác chuyển đổi số của ngành Thuế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác thuế, đề xuất giải pháp phối hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân phát biểu về công tác phối hợp với ngành Thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đề nghị ngành Thuế phối hợp với các ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; tăng cường phối hợp liên ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư.

Đối với công tác thu ngân sách, cần chủ động dự báo nguồn thu trong những tháng cuối năm, tập trung thu hồi nợ thuế, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách gia hạn, hỗ trợ người nộp thuế theo quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo.

Ghi nhận những nỗ lực của ngành Thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: ngành Thuế không chỉ làm nhiệm vụ thu ngân sách, mà cần tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh trong phát triển các nguồn thu, góp phần vào tăng trưởng của tỉnh, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển bền vững.

Ngành thuế cần tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý IV, nhất là quản lý nguồn thu; đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu và tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện chủ động, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu.