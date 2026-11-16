Ngành thép Trung Quốc thúc đẩy chuyển đổi xanh

Thép cuộn tại nhà máy của Ben Gang Group Corporation ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo China Daily, kể từ khi Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc công bố tầm nhìn trung hòa carbon và lộ trình công nghệ carbon thấp vào năm 2022, một sáng kiến tăng cường hiệu quả năng lượng quy mô lớn, với sự tham gia của 143 doanh nghiệp, đã được triển khai rộng rãi.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc Jiang Wei cho biết trong ba năm qua, sáng kiến này đã giúp tiết kiệm hơn 24 triệu tấn than tiêu chuẩn và cắt giảm 60 triệu tấn khí thải carbon dioxide.

Theo ông, là một ngành công nghiệp nền tảng quan trọng của Trung Quốc, quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon trong ngành thép gắn liền với các mục tiêu trung hòa carbon của nước này, cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường của thép Trung Quốc trong những năm tới.

Kể từ khi công bố Lộ trình công nghệ luyện kim hướng tới trung hòa carbon" vào năm 2021, China Baowu Steel Group Corp Ltd– tập đoàn thép lớn nhất thế giới – đã thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp.

Thay vì chỉ dựa vào một lộ trình công nghệ duy nhất, trong những năm gần đây, tập đoàn này đã xây dựng một hệ thống công nghệ chuyển đổi với nhiều lộ trình song song, phù hợp với các kịch bản khác nhau. Cách tiếp cận này đã giúp triển khai thành công hàng loạt công nghệ luyện kim phát thải carbon thấp vào thực tiễn sản xuất công nghiệp.

Theo ông Jiang Wei, lò cao thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới – chính thức ra mắt tại trung tâm điều khiển luyện sắt thuộc cơ sở Baoshan của Baosteel ở Thượng Hải ngày 3/4 – là minh chứng cho thấy trí tuệ kỹ thuật số có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy các dây chuyền sản xuất thông minh và đưa quá trình chuyển đổi sang mô hình phát thải carbon thấp lên một tầm cao mới.

Ông cho biết: "Thông qua việc phân tích các tương tác bên trong phức tạp, hệ thống dựa trên dữ liệu và AI này có thể đưa ra các dự báo với độ chính xác hơn 90%. Nhờ đó, mỗi lò cao có thể giảm khoảng 5 kg lượng phát thải carbon trên mỗi tấn sắt nóng chảy được sản xuất".

Nhờ nỗ lực đổi mới không ngừng từ các nhà sản xuất thép Trung Quốc, ngành thép nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ phát thải carbon thấp. Theo ông Jiang Wei, tính đến cuối năm 2025, 70 doanh nghiệp thép tiêu biểu của nước này đã đầu tư tổng cộng 63,7 tỷ NDT (9,6 tỷ USD) trong ba năm trước đó, giúp họ giảm chi phí năng lượng trung bình hằng năm 22,3 NDT trên mỗi tấn thép.