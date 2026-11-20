EU là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành thép Việt Nam, nằm trong nhóm 3-5 thị trường chủ lực, bên cạnh ASEAN, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường EU chiếm khoảng 17% tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam, chỉ đứng sau ASEAN.

Đáng chú ý, năng lực sản xuất trong nước đang từng bước được nâng cao. Theo xếp hạng của Hiệp hội Thép Thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 thế giới về sản xuất thép thô, với sản lượng gần 24 triệu tấn, tăng một bậc so với năm 2025. Ngành thép cũng đã phát triển tương đối đồng bộ, hiện đại từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.

Tuy nhiên, quy mô và năng lực sản xuất không đồng nghĩa với khả năng tiếp cận thị trường sẽ được bảo đảm. Những thay đổi chính sách từ EU đang đặt ra yêu cầu thích ứng ngày càng cao đối với doanh nghiệp thép Việt Nam.