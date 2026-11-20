Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngô Minh Tuấn chủ trì.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, báo cáo về kết quả tổ chức bộ máy, hoạt động của hệ thống thanh tra; đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, từ ngày 1-6-2025, Thanh tra Chính phủ vận hành mô hình mới với 22 cục, vụ, đơn vị, gồm 20 đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp nhận 12 Thanh tra bộ để thành lập 8 cục thanh tra chuyên ngành. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp từ 5 còn 2, giảm 3 đơn vị.

Tại địa phương, đã kết thúc hoạt động 1.001 Thanh tra sở và 694 Thanh tra huyện. Sau sắp xếp, cả nước có 34 Thanh tra tỉnh, thành phố với 332 đơn vị cấp phòng và 5.745 công chức.

Tính chung toàn ngành, số đơn vị cấp cục, vụ giảm từ 105 xuống 25; số đơn vị cấp phòng giảm từ 2.167 xuống 477. Nhân sự còn 8.202 người, giảm 6.967 người so với trước sắp xếp. Việc chuyển giao nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài sản và điều kiện làm việc được triển khai đồng thời, cơ bản bảo đảm hoạt động của hệ thống không bị gián đoạn.

Sau sắp xếp, toàn ngành triển khai 5.789 cuộc thanh tra, gồm 4.641 cuộc theo kế hoạch và 1.148 cuộc đột xuất; ban hành 3.904 kết luận thanh tra. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận tiếp tục được triển khai. Toàn ngành có 12.178 kết luận phải thực hiện, đã hoàn thành 2.743 kết luận, đạt khoảng 22,5%, còn 9.435 kết luận chưa hoàn thành.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, từ ngày 1-6-2025 đến 31-10-2026, Thanh tra Chính phủ tiếp 3.435 lượt với 9.074 lượt người về 3.415 vụ việc; có 392 đoàn đông người.

Tổng số đơn phải xử lý là 37.966 đơn, đã xử lý 34.141 đơn, còn 3.825 đơn. Cùng kỳ, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với 13 vụ khiếu nại và 5 vụ tố cáo.

Ở địa phương, các cơ quan hành chính tiếp 543.344 lượt, với 621.870 lượt người, 510.405 vụ việc; có 10.730 đoàn đông người. Các địa phương giải quyết 24.439 vụ việc khiếu nại, tố cáo, gồm 17.564 vụ khiếu nại và 6.875 vụ tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai. Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra việc công khai, minh bạch tại 4.135 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện và xử lý 100 đơn vị vi phạm; kiểm tra quy tắc ứng xử tại 4.701 đơn vị, xử lý 57 người.

Đáng chú ý, thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất đã phát hiện nhiều cơ sở bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả; kết quả là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý và tiếp tục theo dõi việc thực hiện phương án khắc phục.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tính phù hợp, hiệu quả của mô hình thanh tra tại địa bàn đô thị đặc biệt, địa bàn rộng, có khối lượng công việc lớn và địa hình phức tạp; tổ chức hệ thống thanh tra trong Công an nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra sau sắp xếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đánh giá việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ máy được tinh gọn, nhiệm vụ thanh tra chủ yếu tập trung tại Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố. Hoạt động chuyên môn cơ bản được duy trì, tạo điều kiện tập trung nguồn lực, chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ liên ngành, liên địa bàn và xử lý nhiệm vụ đột xuất.

Tuy nhiên, mô hình mới vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp. Việc phân công địa bàn, lĩnh vực ở một số nơi còn giao thoa; công tác bàn giao hồ sơ, xử lý nhiệm vụ chuyển tiếp còn khó khăn; năng lực nhân sự, dữ liệu và điều kiện bảo đảm hoạt động chưa đồng đều.

Trên cơ sở Kết luận số 118 ngày 10-11-2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị toàn ngành tiếp tục giữ ổn định mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, bảo đảm hoạt động tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của địa phương.

Ngành Thanh tra cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, quy chế phối hợp, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ giao thoa; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ thanh tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt yêu cầu các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế phối hợp; tập trung xử lý hồ sơ chuyển tiếp, kết luận thanh tra chưa thực hiện xong và các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Quá trình thực hiện phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm và thời hạn giải quyết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo.