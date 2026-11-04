Ngành than Quảng Ninh tăng năng lực vận tải, hướng tới sản xuất xanh

Hoạt động sản xuất của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, gia tăng năng lực vận chuyển và nâng cao mức độ an toàn trong khai thác đang mang lại hiệu quả rõ rệt tại vùng mỏ Quảng Ninh.

Đây là chuỗi các công trình thiết thực được triển khai thi công và hoàn thành nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ và Truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2026). Mỗi công trình đi vào hoạt động không chỉ là thành quả của phong trào thi đua lao động sản xuất, mà còn tiếp nối tinh thần "kỷ luật và đồng tâm" bền bỉ của các thế hệ thợ mỏ.

Đầu tháng 10 vừa qua, hệ thống băng tải Núi Béo - Hà Tu và Trung tâm chế biến Làng Khánh thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai đã chính thức đi vào vận hành. Với tổng chiều dài gần 8,9 km và công suất thiết kế 4,2 triệu tấn/năm, công trình tạo ra sự liên thông đồng bộ từ khâu khai thác, chế biến, lưu trữ đến tiêu thụ than tại vùng Hòn Gai.

Điểm sáng công nghệ của dự án là hệ thống điều khiển tập trung và giám sát trực tiếp, cho phép vận tải than liên tục 24/7. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt vận chuyển than bằng ô tô, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ môi trường.

Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai Phạm Hồng Thanh cho biết, công trình đã cụ thể hóa chủ trương thay thế xe vận tải chuyên dụng bằng hệ thống băng tải đối với toàn bộ khâu vận chuyển than mỏ tại vùng Hòn Gai, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường theo đúng Chiến lược phát triển và Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020–2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Bên cạnh khâu vận chuyển, an toàn hầm lò cũng ghi nhận những bước đột phá quan trọng. Tại Công ty Than Thống Nhất, công trình hầm bơm trung tâm mức âm 140 đóng vai trò có ý nghĩa đặc biệt.

Hệ thống được đầu tư đồng bộ các thiết bị bơm, hút chân không và hệ thống đường ống, giúp nâng cao năng lực thu gom, bơm thoát nước. Nhờ đó, đơn vị tăng cường tính chủ động kiểm soát nguồn nước, duy trì sản xuất an toàn để tiếp tục triển khai các hạng mục khai thác dưới mức âm 35 khu lộ trí.

Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Trần Đăng Hải nhận định, trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan, mưa lớn thường tập trung trong thời gian ngắn, công tác thu gom và thoát nước hầm lò có ý nghĩa quyết định đối với nhịp độ sản xuất. Sau khi hầm bơm NA3 đi vào hoạt động, tổng công suất tại mức âm 140 được duy trì ổn định ở mức 3.300 - 3.500 m3/h.

Năm 2026, TKV triển khai tổng số 73 công trình trọng điểm, trong đó có 12 công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành than. Đây là các phần việc cụ thể nhằm đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.

Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Bùi Văn Ngợi cho hay, thông qua các đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ giá trị "kỷ luật và đồng tâm". Niềm tự hào về chặng đường 90 năm lịch sử được chuyển hóa thành những hành động thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên và đông đảo người lao động đoàn kết, vượt khó, không ngừng nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn.

Giá trị của các công trình chào mừng không chỉ đo lường bằng hiệu quả vận hành hay sản lượng khai thác, mà còn ở mức độ an toàn ngày càng được củng cố. Đó là minh chứng sinh động cho tư duy lao động sáng tạo, tiếp nối hào khí 90 năm truyền thống, tạo nền tảng vững chắc để ngành Than vươn lên phát triển xanh, bền vững trong giai đoạn mới.