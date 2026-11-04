Ngành tài chính trước sức ép thay đổi chiến lược an ninh mạng sau vụ tấn công Binance

Trước diễn biến này, công ty phân tích dữ liệu GlobalData cảnh báo các ngân hàng và tổ chức tài chính cần thay đổi căn bản chiến lược an ninh mạng nhằm ứng phó với những mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vụ tấn công này cho thấy nguy cơ tin tặc khai thác những điểm yếu trong toàn bộ hệ thống vận hành, từ thiết bị của nhân viên đến các dịch vụ nội bộ. Thông tin sơ bộ cho thấy tin tặc đã xâm nhập qua máy tính xách tay bị nhiễm mã độc của một kỹ sư phụ trách phát triển và vận hành hệ thống (DevOps). Từ thiết bị này, chúng tiếp cận một dịch vụ nội bộ có chức năng tạo và ký giao dịch trên nhiều blockchain, qua đó thực hiện hành vi đánh cắp tài sản mà không cần lấy khóa ví.

Ông Arseniy Shcheltsin, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận “Nền tảng kỹ thuật số”, nhận định vụ việc cho thấy nguy cơ các lỗ hổng bảo mật của sàn giao dịch bị khai thác vẫn hiện hữu, đặc biệt khi AI ngày càng phát triển. Theo ông, các tác nhân AI có giá khoảng 5.000 USD đã có thể quét hàng nghìn trang web để tìm lỗ hổng. Nếu thực hiện thủ công, công việc này sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn. AI vì vậy đang làm tăng đáng kể năng suất tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống.

Điều này khiến một số hoạt động tấn công mạng không còn đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hoặc quá nhiều thời gian. Chỉ với kỹ năng cơ bản và khoản đầu tư tương đối nhỏ, tội phạm mạng có thể mở rộng phạm vi tấn công sang cả những mục tiêu trước đây không mang lại lợi ích tương xứng với công sức thực hiện thủ công.

Mức độ lo ngại của các tổ chức tài chính đối với những rủi ro này đang gia tăng rõ rệt. Báo cáo Phân tích tình hình ngành quản lý tài sản 2026 của GlobalData cho thấy 65% số tổ chức quản lý tài sản xác định các mối đe dọa an ninh mạng là mối quan ngại lớn nhất, tăng so với mức 56% năm 2025. Kết quả này được đưa ra dựa trên cuộc khảo sát 478 công ty quản lý tài sản tại 20 thị trường, được thực hiện trong quý II/2026.

Trong bối cảnh đó, bà Phoebe Hodgson, chuyên gia phân tích cấp cao về ngân hàng và thanh toán của GlobalData, nhấn mạnh chiến lược an ninh mạng của các tổ chức tài chính không nên chỉ tập trung vào việc ngăn chặn truy cập trái phép. Khi các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng AI, thanh toán tự động và những nền tảng kỹ thuật số có tính kết nối cao, khả năng phát hiện các giao dịch đáng ngờ và khoanh vùng, kiểm soát sự cố trước khi những khoản tiền lớn bị chuyển đi sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Các chiến lược an ninh mạng thế hệ mới sẽ không chỉ xoay quanh việc ngăn chặn các cuộc tấn công, mà còn phải hạn chế những hậu quả tài chính do các cuộc tấn công gây ra, làm sao để ngăn chặn một vụ xâm nhập riêng lẻ leo thang thành tổn thất tài chính quy mô lớn.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI đang khiến việc phản ứng kịp thời trở nên khó khăn hơn. Theo tập đoàn công nghệ Microsoft, thời gian từ khi một lỗ hổng được công bố đến cuộc tấn công đầu tiên hiện chỉ khoảng một ngày, trong khi doanh nghiệp vẫn mất từ 30 ngày đến 60 ngày để vá các lỗ hổng nghiêm trọng. Ngày 21/10, hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được phát hiện trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trên các trang web. Một trong hai lỗ hổng do mô hình của công ty công nghệ OpenAI phát hiện. Chỉ trong vài giờ, công ty công nghệ Cloudflare ghi nhận hàng triệu cuộc tấn công.

Tương tự, dựa trên những thông tin hiện có về vụ Binance, bà Yulia Voronova cho rằng các lớp phòng thủ đã không tạo đủ thời gian để đội ngũ bảo mật ứng phó, ngay cả trong trường hợp tin tặc không sử dụng AI. Trong vụ việc này, phần lớn số tiền mã hóa bị đánh cắp, ước tính trị giá 6,3 tỷ USD, đã được chuyển đi chỉ trong khoảng 20 phút.

Chính vì vậy, theo bà Yulia Voronova, Giám đốc tư vấn của công ty an ninh mạng Positive Technologies, an ninh thông tin cần được xây dựng theo nguyên tắc phòng thủ nhiều lớp. Đội ngũ bảo mật phải hiểu các bước tin tặc có thể thực hiện và bố trí những lớp bảo vệ khiến chúng mất nhiều thời gian hơn để đạt mục tiêu. Mục đích là tạo đủ thời gian để phát hiện và ứng phó với cuộc tấn công.

Chuyên gia GlobalData nhấn mạnh rằng khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công mạng trong giai đoạn tới sẽ không được đánh giá dựa trên việc liệu các tổ chức có thể ngăn chặn mọi vụ xâm nhập hay không, mà dựa trên khả năng ngăn chặn những kẻ tấn công biến một vụ xâm nhập thành tổn thất tài chính không thể đảo ngược.