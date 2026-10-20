Ngành tài chính tham vấn đối tác Trung Quốc, Hoa Kỳ trước thềm APEC 2027

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an

Đề nghị Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm tổ chức APEC

Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc tổ chức thành công chuỗi hội nghị trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 (FMP 2026), góp phần vào hợp tác kinh tế - tài chính khu vực và thành công chung của Năm APEC 2026.

Trao đổi về định hướng ưu tiên cho Tiến trình FMP 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam sẽ đề xuất các chủ đề ưu tiên tại phiên họp toàn thể. Những nội dung này được Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất với chương trình nghị sự chung của APEC.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Trung Quốc tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để Việt Nam chuẩn bị cho vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên của Việt Nam, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhằm duy trì tính liên tục và hiệu quả của hợp tác APEC.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về những nội dung hợp tác tài chính song phương cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và bà Erin Browne-Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế tại buổi làm việc

Đối thoại với Hoa Kỳ, phối hợp về tài chính và thương mại

Tiếp tục chuỗi hoạt động bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, chiều 20/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với bà Erin Browne, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế.

Đánh giá cao sự phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.

Hướng tới Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam dự kiến đề xuất bốn nhóm chủ đề ưu tiên, bám sát Kế hoạch Hành động Incheon và tầm nhìn APEC. Việt Nam mong muốn nhận được sự tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ của Hoa Kỳ để hoàn thiện các nội dung này.

Về phía Hoa Kỳ, bà Erin Browne cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam đã chủ động chia sẻ thông tin, đồng thời đánh giá cao các định hướng ưu tiên của Việt Nam. Bà khẳng định Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa những định hướng này thành kế hoạch hành động chi tiết.

Bên cạnh nội dung chuẩn bị APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm thúc đẩy đàm phán cấp kỹ thuật về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế song phương; chia sẻ kinh nghiệm và cơ chế sàng lọc công nghệ đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART), đồng thời sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn duy trì môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động lâu dài.

Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng mời Thứ trưởng Erin Browne sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự các hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Erin Browne cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.