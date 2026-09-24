Ngành Tài chính đóng vai trò 'xương sống' tham mưu chiến lược

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy làm việc chuyên đề sâu và mang tính định hướng lớn với ngành Tài chính, cho thấy sự ưu tiên và định vị rõ vai trò “xương sống” của ngành đối với sự phát triển của thành phố Đồng Nai, đặc biệt trong giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Vị thế mới, yêu cầu phải cao hơn

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, từ ngày 1-3-2025, Sở Tài chính được hình thành trên cơ sở sáp nhập Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ. Sở Tài chính hiện nay không chỉ làm công tác tài chính, ngân sách đơn thuần mà còn là cơ quan tham mưu tổng hợp rất rộng, liên quan trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, đầu tư công, đầu tư kinh doanh, đấu thầu PPP, quản lý ngân sách và tài sản công. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với ngành cao hơn trước rất nhiều.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của ngành Tài chính thành phố năm 2025, khi lần đầu tiên phấn đấu thành công thu ngân sách thành phố đạt mốc trên 100 ngàn tỷ đồng, chính thức đưa Đồng Nai bước vào nhóm các địa phương có mức thu ngân sách trên 100 ngàn tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều cán bộ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành Tài chính tiếp tục nỗ lực làm việc, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số cùng tiến độ, mục tiêu thu ngân sách năm 2026 là trên 150 ngàn tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với ngành Tài chính lần đầu tiên được tổ chức không phải để nghe báo cáo sở đã làm được bao nhiêu việc bằng số lượng văn bản, mà để lãnh đạo Sở Tài chính trả lời rõ câu hỏi: “Sở đã thực hiện đúng, đủ, thực chất chức năng, quyền hạn rất lớn mà thành phố giao phó hay chưa? Sau hợp nhất, chất lượng tham mưu đã thay đổi thực chất hay chưa?”. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phải đo lường bằng kết quả cụ thể: Sau một quyết định tham mưu chủ trương đầu tư, đất đai có được đưa vào sử dụng không? Vốn có được giải ngân không? Công trình có được hình thành không? Năng lực hạ tầng của thành phố có tăng lên không? Sau một chính sách thu hút, thành phố thu hút được ngành nghề gì, công nghệ gì, tạo ra chuỗi giá trị và việc làm ra sao?

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Phân tích sâu về tình trạng nhiều dự án “treo” suốt nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, Bí thư Thành ủy cho rằng: “Ngành Tài chính phải dùng tư duy khoa học để “mổ xẻ” ngược lại hồ sơ của các dự án này. Nếu do pháp luật thay đổi, phải chỉ rõ là luật nào; nếu do chậm giải phóng mặt bằng, nghẽn ở khâu nào; nếu do năng lực nhà đầu tư kém, phải chứng minh bằng tiến độ giải ngân. Phải tìm ra cơ chế ngăn chặn, không để những yếu kém này lặp lại”.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh, phải có tư duy mới trong thẩm định năng lực nhà đầu tư. Khi thẩm định dự án, không chỉ nhìn vào tên tuổi doanh nghiệp hay vốn đăng ký trên giấy mà phải đánh giá được một cách toàn diện năng lực và kinh nghiệm, tuyệt đối không để nhà đầu tư yếu kém chiếm dụng nguồn lực đất đai và cơ hội phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng thâu tóm, đầu cơ đất đai theo đúng quy định pháp luật. Khi đến với thành phố, nhà đầu tư sẽ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu chính đáng, nhưng ngược lại phải ký cam kết bằng các điều khoản chặt chẽ để chống đầu cơ, đồng thời nhanh chóng triển khai dự án, mang lại động lực phát triển mới cho thành phố.

Nhằm định hình nguồn lực cho nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn 2035 và xa hơn là năm 2065, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Sở Tài chính tập trung rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ sau sáp nhập. Cần trả lời rõ quy trình nào đã được làm ngắn lại, dữ liệu đã được dùng chung chưa, phát sinh rủi ro có được phát hiện sớm không. Việc nào đã tích hợp thực chất, việc nào còn chạy theo quy trình cũ, chồng chéo hoặc bỏ trống… Cần đi sâu vào chất lượng tham mưu chủ trương đầu tư, đánh giá toàn diện các yếu tố: đất đai, hạ tầng, thị trường, khả năng huy động vốn thực tế, tiến độ các dự án khác của nhà đầu tư và sức chịu đựng biến động chi phí, thời gian. Củng cố lại cơ chế hiệp đồng giữa các ngành; lãnh đạo các sở, ngành phải thường xuyên giao ban, thống nhất phương án xử lý công việc. Kiên quyết chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm bằng văn bản khiến công việc ách tắc.

Đổi mới tư duy điều hành nguồn lực hiệu quả

Từ báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các xã, phường đã đóng góp nhiều lượt ý kiến định hướng cho ngành Tài chính thành phố đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh, thời gian tới, ngành Tài chính cần bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố điều hành ngân sách khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật. Ngành cần có tầm nhìn bao quát về tổng thể nguồn thu, dự báo chính xác khả năng huy động vốn để đảm bảo nguồn lực phục vụ các dự án trọng điểm.

Trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ lớn và nhiều cơ chế, chính sách mới cần khẩn trương tham mưu, triển khai, Sở Tài chính đã nỗ lực bám sát các trọng tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố đã tăng 9,81%, cao hơn 0,03 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra (9,78%). Để có thể cán đích mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm 2026, nền kinh tế đòi hỏi mức tăng bình quân khoảng 12,05% trong nửa cuối năm. Cụ thể, bám sát kịch bản điều hành, quý III phải bứt phá đạt 11,53% và quý IV phải vươn lên mức 12,52%.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu định hướng cho ngành Tài chính tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh lưu ý, cần nâng cao chất lượng thẩm định, đặc biệt là các dự án đầu tư công và dự án đối tác công tư (PPP). Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án đã được phê duyệt nhưng thiếu vốn hoặc chậm giải ngân do vướng mắc thủ tục. Rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính không cần thiết, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài chính - đầu tư. Đồng chí đề nghị ngành Tài chính phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đặc biệt, chú trọng xây dựng Đảng gắn với công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành trong sạch, vững mạnh, tinh thông nghiệp vụ và chuẩn mực về đạo đức công vụ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út:"Ngành Tài chính thành phố quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn" UBND thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy giao, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11%, thu ngân sách đạt trên 150 ngàn tỷ đồng và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ chủ động chỉ đạo Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển cho năm 2027, làm tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy điều hành nguồn lực, phân bổ ngân sách dựa trên tiêu chí khoa học và kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai nhằm khơi thông nguồn lực đất đai. Ngành Tài chính phải xây dựng hoàn chỉnh bức tranh tổng thể về cơ cấu nguồn lực của thành phố Đồng Nai giai đoạn 2025-2026; tập trung cao cho mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 150 ngàn tỷ đồng và hướng tới mốc 300 ngàn tỷ đồng vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030.

Sở Tài chính phải tham mưu kịch bản điều tiết nguồn vốn rõ ràng, xác định cụ thể phần bổ sung cho đầu tư phát triển, phần thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết khác. Việc sử dụng nguồn tăng thu phải được cụ thể hóa thành các dự án tài chính thiết thực. Đối với điều tiết ngân sách cho 95 xã, phường, Bí thư Thành ủy quán triệt nguyên tắc phân bổ linh hoạt, minh bạch, tuyệt đối không “cào bằng”.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Về định hướng chi tiết công tác phân bổ vốn, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc thực hiện minh bạch theo mô hình 3 lớp. Lớp thứ nhất: đảm bảo mức nền để mỗi xã, phường đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ cơ bản. Lớp thứ hai: phân bổ theo nhu cầu thực tế, bám sát các tiêu chí như quy mô dân số, diện tích, số lượng học sinh, đối tượng chính sách, chiều dài hạ tầng quản lý và mức độ đô thị hóa. Lớp thứ ba: ưu tiên nguồn lực đầu tư chiến lược cho các địa bàn có công trình trọng điểm, tạo tác động lan tỏa cho toàn thành phố Đồng Nai như khu vực sân bay, hành lang giao thông, trung tâm logistics và cụm công nghiệp.

Nguồn vốn ngân sách cần ưu tiên giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông, đặc biệt là các dự án giúp giảm chi phí logistics, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Toàn bộ nguồn vốn ngân sách điều tiết giữ lại, sau khi đảm bảo chi thường xuyên, sẽ dồn lực đầu tư cho hệ thống hạ tầng kết nối xuyên suốt. Mục tiêu lớn nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong nhiệm kỳ này là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ hoàn toàn khái niệm “vùng sâu, vùng xa” hay “vùng khó khăn” trên địa bàn thành phố Đồng Nai.