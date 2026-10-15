Ngành tài chính dồn toàn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vẫn là mục tiêu không thay đổi, đòi hỏi toàn ngành Tài chính phải nỗ lực hơn nữa, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Bộ Tài chính

Cụ thể, đối với các nội dung liên quan đến Bộ Tài chính tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng các văn bản, đề án trình Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi, nhất là những nội dung liên quan đến chính sách thuế và các vấn đề được dư luận, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn lưu ý, công tác quản lý thu phải đi đôi với cải thiện môi trường kinh doanh, vừa bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ tiến độ triển khai, bảo đảm việc giải ngân gắn với khối lượng và hiệu quả thực chất, tránh chạy theo tỷ lệ giải ngân. Cùng với đó, cần kiểm tra, rà soát các khâu trong quá trình thực hiện dự án, từ đấu thầu, chỉ định thầu đến chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục liên quan; kịp thời nhận diện, xử lý những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là công trình trọng điểm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục điều hành thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và các nhiệm vụ chi trong những tháng cuối năm. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, cần tăng cường giám sát, rà soát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đổi mới quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, nâng giá hàng hóa những tháng cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát trong mục tiêu cho phép; đồng thời, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu kỹ tình hình chính trị kinh tế thế giới để xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh phù hơp cho năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Tư lệnh ngành tài chính cũng đặc biệt lưu ý nâng cao khả năng quản trị của các doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại và chuẩn mực quốc tế. Theo đó, giao các đơn vị có liên quan sớm nghiên cứu, rà soát bộ tiêu chí quản trị theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế; trong đó, có các nguyên tắc của OECD, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, môi trường pháp lý và đặc thù của Việt Nam. Phân định rõ những tiêu chí bắt buộc và nội dung khuyến khích áp dụng, qua đó từng bước nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, Chánh Văn phòng Vũ Cao Sơn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế vĩ mô tiếp tục có nhiều điểm sáng. GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, mức cao nhất trong khoảng 15 năm qua; có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý IV cần đạt mức tăng trưởng từ 12,5% trở lên.

Về nhiệm vụ quý IV/2026, Bộ Tài chính tập trung hoàn thành các dự án luật, báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu năm 2026, có giải pháp quyết liệt đối với các chỉ tiêu đạt thấp; tăng cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; hoàn thành công bố kết quả tổng kiểm kê tài sản công trong tháng 10 và đưa phần mềm quản lý văn bản vào sử dụng từ tháng 11, hướng tới xây dựng văn phòng không giấy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phối hợp giữa các đơn vị và khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong những tháng cuối năm, các đơn vị cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác, bảo đảm tiến độ xây dựng văn bản, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước…

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu sau hội nghị, các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết luận thành kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả đầu ra; tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027.