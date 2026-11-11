Ngành sữa quý III/2026: Lợi nhuận đồng loạt tăng, Vinamilk dẫn đầu, LOF đảo chiều từ lỗ sang lãi

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy lợi nhuận ngành sữa đang cải thiện nhưng chưa đồng đều về chất lượng tăng trưởng. Bên cạnh khả năng mở rộng doanh thu, hiệu quả kiểm soát giá vốn, chi phí vận hành và nguồn thu ngoài hoạt động kinh doanh chính tiếp tục tạo ra sự phân hóa giữa các doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) tiếp tục dẫn đầu ngành với doanh thu thuần 18.465 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18%.

Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực trong quý III do doanh thu thuần tăng từ sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất khẩu. Đồng thời VNM gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng và biên lợi nhuận tốt hơn, góp phần cải thiện hiệu quả lợi nhuận gộp.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 80% kế hoạch doanh thu và gần 88% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi kinh doanh mảng sữa đậu nành trên sàn, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã: QNS) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 18%.

Theo giải trình, lợi nhuận quý III tăng nhờ sản lượng tiêu thụ các mảng chủ lực cải thiện, trong đó sữa đậu nành tăng 14%, đường tăng 1% và bia tăng 3%. Hoạt động xuất khẩu cũng tăng trưởng tích cực, trong khi việc kiểm soát giá thành sản xuất giúp cải thiện lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó, hiệu quả tài chính ròng tăng 90% so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy lợi nhuận dù chi phí bán hàng gia tăng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, QNS đạt doanh thu thuần 9.125 tỷ đồng, tăng 16%. Mảng sữa đậu nành tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, với doanh thu 9 tháng đạt 4.373 tỷ đồng, tăng 22%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.407 tỷ đồng, tăng 7%.

Đáng chú ý, CTCP Sữa Quốc tế LOF (mã: IDP) ghi nhận sự đảo chiều mạnh về lợi nhuận. Doanh thu thuần quý III đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, so với khoản lỗ gần 133 tỷ đồng của quý III/2025.

Theo giải trình của CTCP Sữa Quốc tế Lof, lợi nhuận quý III/2026 cải thiện nhờ doanh thu thuần tăng 33%, trong khi giá vốn chỉ tăng 12%, giúp lợi nhuận gộp tăng 83% và biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,06% lên 40,01%. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 12% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3%, góp phần giúp công ty chuyển từ lỗ sang lãi.

Tính chung 9 tháng đầu năm, LOF đạt doanh thu thuần 6.127 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 697 tỷ đồng.

Tại CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã: MCM), doanh thu thuần quý III đạt 693 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 40%, đạt 39 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 4%, xuống 496 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,9% lên 28,4%. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm 10%, còn 165 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 97%, xuống còn 54 triệu đồng do không phát sinh chi phí lãi vay.

Lũy kế 9 tháng, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 2.195 tỷ đồng, tăng 4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn, CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimilk, mã: HNM) đạt doanh thu thuần quý III gần 200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi khoản lợi nhuận khác gần 4 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 89%, xuống chỉ còn khoảng 260 triệu đồng.

Nguyên nhân đến từ áp lực chi phí khi chi phí tài chính tăng hơn 5 lần, lên 8,8 tỷ đồng, gần như toàn bộ là lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 17% và 39%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hanoimilk ghi nhận doanh thu thuần 585 tỷ đồng, tăng 11%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 15 tỷ đồng, tăng khoảng 1%, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Áp lực chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng

Dù lợi nhuận quý III đồng loạt cải thiện, các doanh nghiệp ngành sữa vẫn đối mặt áp lực từ giá nguyên liệu nhập khẩu và biến động tỷ giá.

Theo báo cáo của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dẫn số liệu Hiệp hội Sữa Việt Nam, nguyên liệu sữa bột nhập khẩu chiếm khoảng 50 - 65% giá thành sản phẩm, trong khi nguồn sữa nguyên liệu trong nước mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ.

Giá sữa bột nguyên kem bình quân quý II/2026 đạt 3.694 USD/tấn, tăng 6,6% so với mức đáy quý IV/2025. Với độ trễ tồn kho khoảng một quý, biến động giá nguyên liệu bắt đầu phản ánh vào giá vốn trong nửa cuối năm.

Còn theo VCBS, giá sữa bột SMP dự báo đi ngang hoặc tăng nhẹ trong quý IV do nguồn cung sữa tại New Zealand khá dồi dào nhưng nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc có thể tăng trở lại do sản lượng sữa nội địa tăng trưởng chậm lại, tiêu thụ đang dần cải thiện. Sữa bột SMP có triển vọng tích cực hơn WMP nhờ nhu cầu protein sữa gia tăng với xu hướng tiêu dùng các sản phẩm tốt cho sức khoẻ, giàu dinh dưỡng và bổ sung protein.

Tuy nhiên, tác động giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt. Trong khi biên lợi nhuận gộp quý III của Vinamilk thu hẹp nhẹ, LOF cải thiện đáng kể nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn. Mộc Châu Milk duy trì biên lợi nhuận gộp nhờ kiểm soát chi phí nguyên liệu và cơ cấu sản phẩm, còn Hanoimilk chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính và vận hành.