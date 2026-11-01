Ngành Sợi bứt phá, Vinatex vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Ngành Sợi là điểm sáng trong kết quả kinh doanh 9 tháng của Vinatex. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 1/11, thông tin từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho hay lợi nhuận trước thuế hợp nhất của đơn vị này đạt gần 1.473 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, tăng 41% so với cùng kỳ và vượt 6,7% kế hoạch cả năm.

Riêng quý 3/2026, Vinatex đạt doanh thu thuần hợp nhất 5.296 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 780 tỷ đồng, tăng 30,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng 43%. Đây là quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận trước thuế của Vinatex duy trì trên mốc 500 tỷ đồng.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Vinatex, ngành Sợi là điểm sáng trong kết quả kinh doanh 9 tháng. Doanh thu ngành đạt 6.661 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ và bằng 78,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 381,8 tỷ đồng, tăng 168,1% và hoàn thành 152,1% kế hoạch.

Cả 12 đơn vị Sợi đều có lợi nhuận dương và cải thiện hiệu quả so với cùng kỳ. Theo đánh giá tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, cải thiện quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận của ngành.

Ngành May vẫn là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Kết quả này đến từ khả năng sẵn sàng của hệ thống thiết bị và năng lực điều hành, giúp các đơn vị tận dụng lợi thế chênh lệch giữa giá bán và giá nguyên liệu. Tuy nhiên, hiệu quả giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều, trong khi lợi thế về biên giá được đánh giá khó duy trì lâu dài. Vì vậy, nâng năng suất và tối ưu chi phí tiếp tục là yêu cầu đối với ngành Sợi.

Ngành May vẫn là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex. Trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất ngành đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn mức kế hoạch năm là 10%.

Dù vậy, biên lợi nhuận giữa các đơn vị không đồng đều. Áp lực đơn giá, chi phí và việc xử lý các đơn hàng nhỏ, yêu cầu kỹ thuật cao đặt ra yêu cầu nâng hiệu quả quản trị sản xuất. Ngành May cần chú trọng chất lượng đơn hàng, năng suất lao động và giá trị tạo ra trên mỗi giờ làm việc, thay vì chỉ mở rộng doanh thu.

Bên cạnh hai ngành sản xuất chủ lực, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 454 tỷ đồng, tương đương 31% lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Khoản đóng góp này tiếp tục là một nguồn lực trong cơ cấu lợi nhuận của Tập đoàn.

Tại thời điểm cuối quý 3/2026, tổng tài sản của Vinatex đạt hơn 21.111 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3%; vốn chủ sở hữu đạt 11.182,3 tỷ đồng, tăng khoảng 1.096 tỷ đồng.

Giao nhiệm vụ quý 4/2026 cho các đơn vị trọng điểm, Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu nhấn mạnh yêu cầu trước hết là giữ vững thành quả 9 tháng, quản trị các tình huống phát sinh để tối ưu hiệu quả, đồng thời chuẩn bị cho năm 2027.

Theo đó, các ban sản xuất kinh doanh Sợi và May tiếp tục hoàn thành đánh giá hệ thống làm cơ sở xây dựng kế hoạch năm tới; theo dõi sát chính sách thuế quan của Mỹ và diễn biến thị trường để cập nhật các giả định đầu vào./.