Ngành sản xuất xe điện Trung Quốc mâu thuẫn vì thuế lithium-ion

Pin là bộ phận đơn lẻ có giá trị lớn nhất trên một chiếc xe điện hiện đại. Ảnh: Hoàng Linh

Theo South China Morning Post, mức thuế 4% đối với pin lithium-ion và các sản phẩm liên quan được Chính phủ Trung Quốc khôi phục từ ngày 1-9 ở mức 2%, trên lộ trình trở lại mức 4% đúng một năm sau đó.

Các nhà sản xuất pin muốn chuyển khoản chi phí này vào giá bán cho khách hàng, trong đó EVE Energy, nhà sản xuất pin lớn thứ năm thế giới về sản lượng, đã thông báo cộng 2% thuế vào các đơn hàng nội địa giao từ ngày 1-9.

Tuy nhiên, các hãng xe điện phản đối do lợi nhuận đang chịu sức ép bởi nhu cầu trong nước suy yếu và các chính sách hỗ trợ giảm. Nếu chấp nhận toàn bộ khoản thuế, chi phí sản xuất của các hãng xe sẽ tăng; nhưng nếu tăng giá bán để bù đắp, sản phẩm có thể khó cạnh tranh hơn trong thị trường vốn đã có cuộc đua giảm giá gay gắt.

Vì vậy, các doanh nghiệp xe điện muốn nhà sản xuất pin chia sẻ một phần chi phí thay vì chuyển toàn bộ sang bên mua. Cuộc thương lượng cho thấy sức ép về chi phí đang lan rộng trong chuỗi cung ứng xe điện Trung Quốc.

Theo giới chuyên môn, với pin là một trong những bộ phận có giá trị lớn nhất của xe điện, việc phân bổ thêm 2% chi phí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của cả nhà sản xuất pin và hãng xe. Kết quả đàm phán cũng có thể tác động đến giá thành xe điện và cách các doanh nghiệp phân chia chi phí trong chuỗi cung ứng thời gian tới.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn là trung tâm sản xuất pin điện lớn nhất thế giới, với các doanh nghiệp như CATL, BYD và EVE Energy cung cấp pin cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Sự phát triển nhanh của chuỗi cung ứng giúp giá pin giảm mạnh trong nhiều năm, hỗ trợ các hãng xe điện mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất lớn cũng khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt về giá. Nhiều hãng xe liên tục giảm giá hoặc tung các phiên bản mới để giành thị phần, trong khi nhu cầu tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước.

Thực tế trên tạo áp lực lên lợi nhuận của cả nhà sản xuất ô tô và pin. Cũng vì vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt trở thành vấn đề đáng chú ý đối với toàn bộ chuỗi cung ứng xe điện Trung Quốc.