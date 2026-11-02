Ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhẹ trong tháng 10/2026

Theo báo cáo của S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã tăng từ 51,9 điểm trong tháng 9 lên 52,3 điểm trong tháng 10. Kết quả này cho thấy sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục cải thiện nhẹ trong tháng đầu tiên của quý 4/2026. Đến nay, các điều kiện kinh doanh đã ghi nhận cải thiện trong 16 tháng liên tiếp.

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng mức độ cải thiện tổng thể của các điều kiện kinh doanh vẫn còn hạn chế, do sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng chậm hơn so với tháng trước.

Tổng số đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng tháng thứ 6 liên tiếp, bất chấp tác động kéo dài từ sự sụt giảm của số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới. Mặc dù vẫn ghi nhận mức tăng mạnh, nhưng tốc độ tăng đơn hàng mới đã chậm nhất trong chuỗi tăng hiện tại.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam qua các năm. Số liệu được thu thập từ ngày 12-22/10/2026. Nguồn: S&P Global

Nhờ số lượng đơn đặt hàng mới gia tăng, sản lượng sản xuất tiếp tục tăng trong tháng 10. Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm lại, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Một số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết những khó khăn trong việc thu mua nguyên vật liệu đã phần nào ảnh hưởng đến đà tăng trưởng sản xuất.

Ở khâu cung ứng, thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài đáng kể, ghi nhận mức chậm trễ lớn nhất kể từ tháng 4. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, giá nhiên liệu tăng cùng điều kiện thời tiết bất lợi là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trong hoạt động vận tải.

Khó khăn trong nhập khẩu hàng hóa, cùng với việc nguyên vật liệu đầu vào được đưa ngay vào sản xuất, đã khiến tồn kho hàng mua giảm mạnh. Trong khi đó, hoạt động mua hàng hóa đầu vào vẫn tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp chủ động bổ sung nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Chi phí vận tải tăng cũng góp phần đẩy giá đầu vào đi lên. Bên cạnh đó, chi phí dầu tăng kéo theo giá nhiên liệu tăng cao. Tốc độ tăng giá đầu vào nhanh hơn trong tháng thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 6, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đợt tăng đột biến khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Trước diễn biến này, các doanh nghiệp đã điều chỉnh giá bán đầu ra với tốc độ nhanh hơn so với tháng 9, thời điểm giá bán chỉ tăng nhẹ. Trong khi đó, việc làm tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 10, song mức giảm nhìn chung còn nhẹ. Một số doanh nghiệp cho biết có tình trạng nhân viên nghỉ việc.

Mặc dù lực lượng lao động thu hẹp, số đơn đặt hàng mới tăng chậm hơn và khả năng xử lý công việc tồn đọng hiệu quả hơn đã giúp lượng công việc chưa hoàn thành tại các doanh nghiệp giảm nhẹ.

Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm khi các công ty chủ động đẩy mạnh bán hàng nhằm giảm lượng hàng lưu kho. Mức giảm tồn kho sau sản xuất vẫn đáng kể, song đã thấp hơn so với tháng 9.

Ở chiều tích cực, kỳ vọng nguồn nguyên liệu thô sẽ sẵn có hơn cùng triển vọng các điều kiện thị trường tiếp tục cải thiện đã củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào sản lượng trong 12 tháng tới.

Tâm lý kinh doanh cũng tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, dù vẫn chưa trở lại mức ghi nhận trước khi xung đột tại Trung Đông diễn ra.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực duy trì tăng trưởng trong bối cảnh hoạt động sản xuất chịu tác động từ một số yếu tố bất lợi. Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 10, qua đó hỗ trợ sản lượng sản xuất duy trì đà tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng của cả hai chỉ số đều chậm lại so với tháng 9.

Ông Andrew Harker nhận định những trở ngại đối với tăng trưởng chủ yếu đến từ môi trường quốc tế. Giá dầu tăng khiến chi phí nhiên liệu và vận tải đi lên, trong khi các doanh nghiệp ghi nhận những khó khăn trong cả hoạt động nhập khẩu lẫn xuất khẩu.

Dù vậy, ông cho rằng các doanh nghiệp đến nay vẫn duy trì được xu hướng cải thiện trong hoạt động sản xuất. Theo vị chuyên gia này, để tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng trong những tháng tới, ngành sản xuất Việt Nam sẽ cần một môi trường hoạt động thuận lợi hơn.