Ngành quỹ đang quản lý khoảng 846.000 tỷ đồng

Sự kiện diễn ra chỉ 1 ngày sau khi thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và bắt đầu gia nhập các chỉ số FTSE toàn cầu.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, sau gần 30 năm phát triển, TTCK Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là một kênh huy động vốn trung, dài hạn, tham gia ngày càng sâu hơn vào quá trình phân bổ nguồn lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại chương trình. Ảnh: LƯU THỦY

Cùng với sự phát triển của TTCK, ngành quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam cũng có những bước phát triển, trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường vốn. Tính đến cuối tháng 6-2026, Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tính cả danh mục ủy thác đầu tư, tổng tài sản do các công ty này quản lý khoảng 846.000 tỷ đồng.

Trong 10 năm qua, ngành quỹ duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, với tổng giá trị tài sản quản lý tăng bình quân trên 20% mỗi năm. Sự phát triển của các quỹ mở và quỹ đầu tư mô phỏng (ETF) góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động đầu tư chuyên nghiệp. Hiện quỹ mở và quỹ đầu tư mô phỏng chiếm khoảng 80% tổng giá trị tài sản ròng nhờ những ưu thế về thanh khoản, tính linh hoạt trong phân bổ danh mục và mức độ minh bạch.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: LƯU THỦY

Chủ tịch UBCKNN lưu ý, trong giai đoạn tới, không chỉ đặt mục tiêu tăng quy mô tài sản quản lý mà phải nâng chất lượng dòng vốn, năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và khả năng đóng góp của ngành quỹ đối với thị trường tài chính.

Do đó, UBCKNN sẽ tập trung vào một số giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy ngành quỹ phát triển thực chất, chuyên nghiệp và bền vững. Trọng tâm là từng bước chuyển dịch nhà đầu tư từ ngắn hạn sang dài hạn, từ trực tiếp giao dịch sang ủy thác cho các tổ chức chuyên nghiệp và từ quyết định theo cảm tính sang đầu tư có kỷ luật.

Dịp này, UBCKNN vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả và quỹ đầu tư tiêu biểu với 7 nhóm hạng mục: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng, quỹ ETF, quỹ ESG, quỹ hưu trí và quỹ mở có tốc độ phát triển cơ sở nhà đầu tư nhanh nhất.