Năm 2026, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu vừa khai thác hiệu quả lợi thế sau hợp nhất, vừa giải quyết những vấn đề đặt ra từ quy mô địa bàn rộng, cơ cấu sản xuất đa dạng và áp lực quản lý ngày càng lớn. Trong bức tranh đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường không đơn thuần thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành mà còn trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế: hiệu quả sản xuất, sinh kế nông dân, nguồn lực đất đai, an ninh môi trường và khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.

Nhìn từ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, dấu ấn của ngành không chỉ nằm ở sản lượng lúa, thủy sản hay những chỉ tiêu quản lý đạt được, mà còn thể hiện ở sự thay đổi trong cách tổ chức sản xuất và phương thức quản trị. Đây là những chuyển động quan trọng, tạo nền tảng để An Giang phát triển theo chiều sâu, thay vì tiếp tục dựa chủ yếu vào lợi thế tài nguyên sẵn có.

Giá trị sản xuất được đo bằng hiệu quả, không chỉ bằng sản lượng

Với một tỉnh có thế mạnh đặc biệt về nông nghiệp, duy trì sản lượng lớn là lợi thế, nhưng nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích mới là yêu cầu quyết định sức cạnh tranh trong dài hạn. Năm 2026, An Giang tiếp tục cho thấy bước chuyển theo hướng này khi sản lượng lúa ước đạt trên 8,8 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt trên 6,238 triệu tấn, chiếm 70,74% tổng sản lượng.

Năm 2026, sản lượng lúa ước đạt trên 8,8 triệu tấn.

Điểm đáng chú ý không chỉ là quy mô sản xuất mà còn là hiệu quả kinh tế từ việc thay đổi phương thức canh tác. Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đã được triển khai trên diện tích 184.035 ha, đạt 100,24% kế hoạch. Qua các mô hình thực hiện, chi phí sản xuất bình quân giảm khoảng 3,24 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng khoảng 4,37 triệu đồng/ha.

Đây là những chỉ số có ý nghĩa thực chất bởi hiệu quả cuối cùng của chuyển đổi nông nghiệp phải được phản ánh trong thu nhập của người sản xuất. Khi giảm được chi phí đầu vào, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý nước và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, người nông dân không chỉ cải thiện lợi nhuận mà còn giảm áp lực lên môi trường sản xuất.

Theo thông tin Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 19/11/2026 ở xã Ngọc Chúc, kết quả triển khai Đề án một triệu héc-ta cùng sản lượng lúa và thủy sản là những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của ngành năm nay. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục định hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Không dừng lại ở cây lúa, lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương có điều kiện phát triển đa dạng các mô hình nuôi trồng và khai thác. Tổng sản lượng thủy sản năm 2026 ước đạt trên 1,735 triệu tấn, vượt 4,4% kế hoạch và tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, với quy mô sản xuất lớn, bài toán của ngành không chỉ là duy trì sản lượng mà còn phải kiểm soát chất lượng, môi trường nuôi, nguồn nước và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, đối với thủy sản khai thác biển, việc thực hiện các yêu cầu chống khai thác IUU đang trở thành thước đo quan trọng về năng lực quản lý nghề cá.

Trong tháng 10/2026, An Giang đạt 91,98 điểm trong công tác chống khai thác IUU, được Ban Chỉ đạo IUU Trung ương xếp loại tốt. Tỉnh đã hoàn thành số hóa 10.896 tàu cá trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; hoàn thành 18/18 nhiệm vụ được giao trong tháng và xử lý 1/1 nhiệm vụ tồn đọng. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến từ quản lý hành chính đơn thuần sang kiểm soát hoạt động khai thác bằng dữ liệu, giám sát và truy xuất nguồn gốc.

Trong tháng 10/2026, An Giang đạt 91,98 điểm trong công tác chống khai thác IUU, được Ban Chỉ đạo IUU Trung ương xếp loại tốt.

Một hướng phát triển khác là nâng giá trị kinh tế nông thôn thông qua sản phẩm đặc trưng và thương hiệu địa phương. Đến tháng 11/2026, An Giang có 628 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 14 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển các chuỗi sản phẩm gắn với lợi thế địa phương, đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng của vùng biển, vùng biên giới và khu vực nông thôn.

Nhìn tổng thể, những kết quả này cho thấy ngành đang đứng trước một yêu cầu lớn hơn: tổ chức lại các nguồn lực sản xuất để mỗi hecta đất, mỗi vùng nuôi và mỗi sản phẩm nông nghiệp tạo ra giá trị cao hơn, đồng thời giảm thiểu những tác động bất lợi đến môi trường.

Quản trị bằng dữ liệu, nâng chất lượng điều hành và trách nhiệm phát triển

Một trong những chuyển biến đáng chú ý trong năm 2026 là việc ngành Nông nghiệp và Môi trường tham gia đẩy mạnh xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý đất đai. Đây là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, hoạt động đầu tư, kinh doanh và hiệu quả khai thác nguồn lực phát triển của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở, toàn tỉnh có 2.349.450 thửa đất. Đến ngày 17/11/2026, toàn bộ số thửa đã được đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu Trung ương. Trong đó, 1.703.381 thửa đạt tiêu chí mới, tương đương 72,5%; còn 646.069 thửa, chiếm 27,5%, tiếp tục được cập nhật, chỉnh lý và làm sạch.

Kết quả này có ý nghĩa vượt ra ngoài một chỉ tiêu kỹ thuật. Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, cơ quan quản lý có thêm công cụ kiểm soát biến động, hạn chế sai lệch thông tin, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch trong sử dụng đất.

Toàn tỉnh có 2.349.450 thửa đất. Đến ngày 17/11/2026, toàn bộ số thửa đã được đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu Trung ương.

Đặc biệt, trong bối cảnh An Giang đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị, du lịch và công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, chất lượng quản lý dữ liệu đất đai càng có ý nghĩa quan trọng. Một hệ thống dữ liệu chính xác sẽ góp phần hạn chế phát sinh vướng mắc trong xác định nguồn gốc, hiện trạng và quyền sử dụng đất; đồng thời hỗ trợ quá trình chuẩn bị mặt bằng, quản lý quy hoạch và sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Dẫu vậy, tỷ lệ 72,5% thửa đất đạt tiêu chí mới cũng cho thấy khối lượng công việc còn lại không nhỏ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với ngành không chỉ là hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu mà phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thường xuyên cập nhật và có khả năng phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực môi trường, tỷ lệ thu gom, chuyển giao xử lý chất thải nguy hại ước đạt 99,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%. Đây là những kết quả phản ánh nỗ lực kiểm soát chất thải trong bối cảnh hoạt động sản xuất, đô thị hóa và du lịch ngày càng mở rộng.

Cùng với đó, công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất công được triển khai trên quy mô lớn. Đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 7.020 cơ sở nhà, đất; trong đó 1.168 cơ sở dôi dư đã được phê duyệt phương án xử lý. Việc rà soát và sắp xếp nguồn lực này có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa lãng phí, tạo điều kiện khai thác tài sản công đúng mục đích và phục vụ yêu cầu phát triển sau hợp nhất.

Theo thông tin tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 19/11/2026, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn đã trực tiếp thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời lắng nghe, giải đáp các kiến nghị liên quan đến nông nghiệp, đất đai và môi trường. Việc người đứng đầu ngành trực tiếp trao đổi với cử tri về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cũng cho thấy yêu cầu gắn trách nhiệm điều hành với những vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn đời sống.

Bởi xét đến cùng, hiệu quả quản lý nhà nước không chỉ được đánh giá qua số lượng văn bản ban hành hay tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, mà phải thể hiện ở việc những vướng mắc của người dân được giải quyết ra sao, nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả thế nào và các nguy cơ ô nhiễm được kiểm soát đến đâu.

Trong lĩnh vực môi trường, tỷ lệ thu gom, chuyển giao xử lý chất thải nguy hại ước đạt 99,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%.

Năm 2026, GRDP An Giang ước tăng 10,71%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,17% cơ cấu kinh tế. Những con số này cho thấy nông nghiệp vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngành phải tiếp tục đổi mới để thích ứng với không gian phát triển rộng hơn và những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của ngành không chỉ là giữ vững những kết quả đã đạt được mà còn phải giải quyết đồng thời các yêu cầu về hiệu quả sản xuất, quản trị dữ liệu, bảo vệ nguồn nước, kiểm soát chất thải và khai thác tài nguyên có trách nhiệm. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của Phú Quốc và các khu vực động lực kinh tế đòi hỏi công tác quản lý môi trường, đất đai phải đi trước một bước, không để áp lực tăng trưởng tạo ra những hệ lụy lâu dài.

Thành quả đáng ghi nhận nhất của ngành Nông nghiệp và Môi trường An Giang trong năm 2026 vì thế không chỉ nằm ở những chỉ tiêu hoàn thành, mà ở khả năng chuyển hóa lợi thế sản xuất thành giá trị kinh tế, chuyển dữ liệu thành công cụ quản trị và chuyển yêu cầu bảo vệ môi trường thành trách nhiệm trong từng quyết định phát triển. Đó cũng là nền tảng để An Giang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng cao hơn và sức bền vững lớn hơn.