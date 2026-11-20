Ngày 16/11/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 4283/QĐ-BNNMT, phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030.

Kế hoạch xác định định hướng phát triển ngành theo hướng xanh, sinh thái và bền vững, trong đó chú trọng giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu kinh tế xanh chiếm 10% GDP vào năm 2030. Ảnh minh hoạ

Đặt mục tiêu kinh tế xanh chiếm 10% GDP

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của kế hoạch là đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế xanh đóng góp khoảng 10% GDP. Đây là định hướng gắn tăng trưởng kinh tế với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động tiêu cực đến môi trường và thúc đẩy các mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, ngành đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nước thải được xử lý và tái sử dụng tại các lưu vực sông lên khoảng 65–70%. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu có 98–100% cơ sở đáp ứng các quy chuẩn về môi trường.

Các chỉ tiêu về bảo tồn thiên nhiên và giảm phát thải cũng được xác định cụ thể. Theo đó, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ở mức 42,03%; diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển phấn đấu đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành hướng tới giảm phát thải khí nhà kính từ 8–9% so với kịch bản phát triển thông thường. Các mục tiêu này đặt ra yêu cầu đồng bộ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng ít phát thải.

Đẩy mạnh quản trị tài nguyên bằng dữ liệu và công nghệ số

Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030, kế hoạch xác định hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật là một trong những nhiệm vụ nền tảng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm lớn, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên.

Đáng chú ý, phương thức quản lý tài nguyên và môi trường sẽ từng bước được đổi mới, giảm sự phụ thuộc vào các thủ tục hành chính truyền thống, chuyển sang mô hình quản trị dựa trên hệ thống tiêu chuẩn, dữ liệu, đánh giá rủi ro, công cụ kinh tế và cơ chế thị trường.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng trong quá trình này. Ngành sẽ chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ viễn thám và các nền tảng số vào hoạt động quan trắc môi trường, theo dõi biến động tài nguyên, dự báo thiên tai và kiểm kê phát thải khí nhà kính.

Song song với chuyển đổi phương thức quản lý, việc đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn cũng được ưu tiên. Trọng tâm là hoàn thiện các hệ thống thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, nước thải. Các khu liên hợp phục hồi tài nguyên, sản xuất nguyên liệu thứ cấp theo vùng cũng nằm trong định hướng phát triển.

Đối với hệ sinh thái tự nhiên, kế hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ và phục hồi rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, đất ngập nước, hành lang sông cùng những hệ sinh thái có vai trò quan trọng. Việc kết hợp giải pháp công trình với các giải pháp dựa vào tự nhiên được đặt ra nhằm tăng khả năng chống chịu của môi trường và cộng đồng trước thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu.

Về cơ chế triển khai, các nhiệm vụ trong kế hoạch sẽ được cụ thể hóa thông qua chương trình công tác hằng năm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc thực hiện đồng thời được lồng ghép với các chương trình, đề án và dự án có liên quan.

Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai được giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì.

Đơn vị này cũng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc cập nhật và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, bảo đảm các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của ngành.

Với hệ thống mục tiêu và nhiệm vụ được xác định cho giai đoạn 2026–2030, kế hoạch tạo cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, từng bước thúc đẩy chuyển dịch ngành Nông nghiệp và Môi trường theo hướng xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.