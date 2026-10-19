Ngành Nông nghiệp tăng tốc chặng nước rút cuối năm

Trong 3 tháng cuối năm 2026, ngành Nông nghiệp tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, ổn định nguồn cung, nâng cao giá trị nông sản và đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cả năm.

Chăm sóc đàn lợn theo tiêu chuẩn VietGAP tại một trang trại ở xã Phúc Thịnh. Ảnh: Đỗ Tâm

Xuất khẩu tăng trưởng, áp lực thị trường vẫn lớn

Trong 9 tháng qua, sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước và tạo nguồn hàng phục vụ xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III của toàn ngành ước đạt 4,1-4,2%. Nhiều ngành hàng ghi nhận kết quả khả quan, tạo nền tảng để toàn ngành bước vào giai đoạn nước rút cuối năm.

Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Trần Đình Luân cho biết, trong 9 tháng qua, tổng sản lượng thủy sản đạt 7,89 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 9,17 tỷ USD, tương đương 76,2% kế hoạch và tăng 12,3%.

Ở lĩnh vực trồng trọt, cả nước đã thu hoạch gần 1.820 nghìn héc ta lúa hè thu, bằng 99,6% cùng kỳ năm trước; gieo cấy hơn 1.337 nghìn héc ta lúa mùa. Chăn nuôi duy trì ổn định, với sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt gần 4.280 nghìn tấn, tăng 4,4%; thịt gia cầm đạt hơn 2.023 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường Ngô Hồng Phong (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá, nhiều nhóm hàng tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu rau quả đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9%; thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%; hạt điều đạt 3,85 tỷ USD, tăng 2%; hạt tiêu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 10,2%.

Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu giữa các ngành hàng chưa đồng đều. Cà phê và gạo chịu sức ép khi giá xuất khẩu bình quân giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thu về. Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 6,54 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị. Xuất khẩu gạo đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD, giảm lần lượt 6,1% và 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời chuyển dần sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Vụ xuân, thành phố gieo trồng 99.871ha, trong đó diện tích lúa đạt 78,5 nghìn héc ta, năng suất 64,5 tạ/ha, tăng 0,7%, sản lượng đạt 506 nghìn tấn. Diện tích rau đạt 23,8 nghìn héc ta, sản lượng 546,8 nghìn tấn. Vụ mùa đã gieo cấy 58,2 nghìn héc ta lúa và 19.007ha rau màu. Chăn nuôi và thủy sản cũng duy trì quy mô sản xuất đáng kể. Tổng đàn lợn của Hà Nội đạt khoảng 1,24 triệu con, đàn gia cầm đạt 38,3 triệu con; diện tích nuôi trồng thủy sản ước khoảng 23.650ha, sản lượng đạt 98.700 tấn, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm 2025.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc hoàn thành mục tiêu

Quý IV-2026 là giai đoạn quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu năm 2026. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng chỉ rõ, để bảo đảm tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 4,0%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 74 tỷ USD trở lên, các đơn vị không được chủ quan trước những kết quả đã đạt được mà cần tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được giao năm 2026; rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ đã báo cáo hoàn thành, bảo đảm có sản phẩm, kết quả cụ thể và hồ sơ minh chứng phục vụ kiểm tra, giám sát; quyết liệt triển khai xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số.

Đối với thị trường Trung Quốc, cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt là các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến nghị định thư về thủy sản sống và trái cây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được đề nghị báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24-1-2026, nhằm tháo gỡ khó khăn trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đây là điều kiện quan trọng để địa phương, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Ở góc độ địa phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng trọng tâm những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, kiểm soát dịch bệnh và rủi ro thiên tai. Đồng thời, thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo chuyển biến thực chất đối với các động lực tăng trưởng.

Các địa phương cần triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển cây vụ đông trên đất trồng lúa theo Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND. Việc bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế từng vùng, gắn trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với chế biến và tiêu thụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm…

Chặng nước rút cuối năm đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, thị trường và tổ chức sản xuất, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng sẽ là những yếu tố quyết định để ngành Nông nghiệp hoàn thành mục tiêu năm 2026.