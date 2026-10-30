Ngành nông nghiệp quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Xung quanh nhiệm vụ của ngành những tháng cuối năm, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có phỏng vấn ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN&MT.

Ðối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của toàn tỉnh, đóng góp của Khu vực I không chỉ được thể hiện ở mức tăng sản lượng mà còn ở khả năng nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực sản xuất, chất lượng nông sản và sức cạnh tranh của các ngành hàng chủ lực. Ðây là hướng đi cần thiết để tạo tăng trưởng thực chất, đồng thời củng cố nền tảng phát triển lâu dài của nông nghiệp, nông thôn.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Phạm Văn Mười

Tháo gỡ đồng bộ những điểm nghẽn

- Thưa ông, ngành nhận diện những điểm nghẽn nào ảnh hưởng khả năng tăng trưởng của Khu vực I?

Ông Phạm Văn Mười: Những điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn liên quan chặt chẽ đến thị trường tiêu thụ, tổ chức sản xuất, hạ tầng và khả năng huy động các nguồn lực.

Trước hết là áp lực từ thị trường và giá cả nông sản. Giá tôm thẻ chân trắng có thời điểm thấp hơn cùng kỳ khoảng 1-40 ngàn đồng/kg tuỳ loại, trong khi chi phí con giống, thức ăn và vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, tạo áp lực lớn đối với người nuôi.

Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp chế biến và đơn vị tiêu thụ chưa đủ chặt chẽ để bảo đảm đầu ra ổn định. Vì vậy, sản lượng tăng chưa đồng nghĩa với thu nhập và lợi nhuận của người sản xuất được cải thiện tương ứng.

Thứ hai là những hạn chế về năng suất, chất lượng và kiểm soát dịch bệnh. Thuỷ sản, đặc biệt là ngành tôm, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của Khu vực I, nhưng vẫn chịu tác động từ chất lượng con giống, môi trường nước, dịch bệnh và kỹ thuật nuôi.

Việc nhân rộng các mô hình nuôi an toàn sinh học, tuần hoàn, tiết giảm chi phí và nâng cao tỷ lệ sống cần được đẩy mạnh hơn. Nếu chỉ tăng diện tích, tăng sản lượng mà không nâng cao năng suất và giá trị trên đơn vị diện tích thì rất khó tạo bước đột phá bền vững.

Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết bất thường, mưa lớn, ngập úng cục bộ, sự thiếu ổn định của điều kiện mặn - ngọt cũng ảnh hưởng đến lịch thời vụ, chất lượng nước nuôi và tiến độ thu hoạch.

Một điểm nghẽn khác là quy mô sản xuất còn phân tán, năng lực một bộ phận HTX chưa đồng đều; việc xây dựng mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng và kết nối doanh nghiệp chưa đồng bộ. Ðiều này hạn chế khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao, đồng thời chưa tạo được sức hút đủ lớn đối với đầu tư chế biến sâu.

Ngoài ra, công tác quản lý tàu cá, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và chống khai thác IUU vẫn cần được tập trung nguồn lực.

Một số khó khăn liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, hạ tầng phục vụ sản xuất, tiếp cận vốn và tiến độ triển khai dự án cũng có thể làm chậm quá trình đưa nguồn lực vào thực tiễn.

Những điểm nghẽn này có mối quan hệ với nhau. Do đó, muốn thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV, ngành phải tiếp cận đồng bộ, vừa tháo gỡ khó khăn trước mắt cho nhà nông, vừa giải quyết những hạn chế mang tính căn cơ để nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản.

Ngành nông nghiệp chú trọng triển khai các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Thúc đẩy tăng trưởng từng lĩnh vực

- Từ nhận diện những điểm nghẽn trên, Sở triển khai giải pháp cụ thể nào để hỗ trợ người dân, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm?

Ông Phạm Văn Mười: Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 14/8/2026; đồng thời tăng cường theo dõi tình hình sản xuất tại các xã, phường, rà soát từng chỉ tiêu, dự báo sản lượng và đề xuất giải pháp đối với những lĩnh vực có nguy cơ không đạt kế hoạch.

Ðối với ngành tôm, tập trung rà soát diện tích nuôi, sản lượng dự kiến thu hoạch và khả năng thả nuôi gối vụ tại các địa bàn trọng điểm.

Công tác hướng dẫn người nuôi quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và giảm chi phí sản xuất được chú trọng. Mục tiêu là khai thác tốt dư địa sản lượng trong quý IV nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế, tránh chạy theo sản lượng mà xem nhẹ hiệu quả và rủi ro.

Trong lĩnh vực trồng trọt và thuỷ lợi, tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước và độ mặn để hướng dẫn điều chỉnh lịch thời vụ, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất, hạn chế thiệt hại do mưa lớn, ngập úng và các yếu tố bất lợi khác.

Lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp cũng được rà soát tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu năm.

Về thị trường, ngành tập trung thúc đẩy phát triển HTX, chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; hỗ trợ nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 là cơ hội quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào lĩnh vực thuỷ sản.

Song song đó, các vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, hạ tầng phục vụ sản xuất và thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý được rà soát để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Ðiều quan trọng trong giai đoạn hiện nay là phải chuyển từ việc ban hành nhiệm vụ sang theo dõi kết quả tháo gỡ tại từng địa bàn, từng vùng sản xuất và từng ngành hàng. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và sản lượng hoặc giá trị tăng thêm dự kiến.

Có như vậy, giải pháp mới đi vào thực chất, tạo chuyển biến trực tiếp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Sản phẩm nông nghiệp của Cà Mau tham gia chương trình VinaFis Expo.

- Ông có thể cho biết, ngành xác định những lĩnh vực kinh tế trọng tâm nào tạo động lực cho tăng trưởng Khu vực I đạt chỉ tiêu quý IV cũng như cả năm 2026?

Ông Phạm Văn Mười: Theo kế hoạch, Khu vực I phấn đấu tăng trưởng 5,5% trong năm 2026, với giá trị tăng thêm đạt 58.152 tỷ đồng. Riêng quý IV, giá trị tăng thêm dự kiến đạt 15.889 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Ðây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh.

Ðể hiện thực hoá các chỉ tiêu này, ngành xác định thuỷ sản, nhất là ngành tôm, là động lực chủ yếu; đồng thời duy trì tăng trưởng ở các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Ðối với tthuỷ sản, trọng tâm là tăng năng suất, tăng vụ, tái vụ phù hợp điều kiện sản xuất; phát triển nuôi tôm công nghệ cao và tôm quảng canh cải tiến; kiểm soát môi trường, dịch bệnh, chi phí đầu vào và tăng cường liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Trong trồng trọt, tập trung bảo đảm tiến độ, năng suất và sản lượng lúa. Lĩnh vực chăn nuôi chú trọng an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh. Ðối với lĩnh vực lâm nghiệp, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng và khai thác rừng theo kế hoạch.

Cùng với thúc đẩy sản lượng, ngành quan tâm củng cố HTX, phát triển vùng nguyên liệu, kết nối doanh nghiệp với người sản xuất, mở rộng tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả cũng được xem là giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

- Xin cảm ơn ông!