Ngành nông nghiệp quyết đạt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 74 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng qua ước đạt 56,3 tỷ USD. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều 1/10 cho biết trong 9 tháng qua, dù bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, giá nguyên, nhiên liệu biến động và yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn ngày càng cao, ngành nông nghiệp và môi trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng qua ước đạt 56,3 tỷ USD (tăng 7,8% so với cùng kỳ); xuất siêu 16,9 tỷ USD (tăng 7,4%).

Trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cả năm đạt 74 tỷ USD trở lên.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 3 và 9 tháng qua (tính từ đầu năm 2026), toàn ngành nông nghiệp và môi trường đã nỗ lực đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu cơ bản. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 4,1-4,2%; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó hoạt động xuất khẩu là một điểm sáng.

Riêng tháng 9/2026, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,51 tỷ USD (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025). Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu nông sản đạt 29,28 tỷ USD (tăng 3,1%); chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD (tăng 24,6%); thủy sản đạt 9,17 tỷ USD (tăng 12,3%); lâm sản đạt gần 14,41 tỷ USD (tăng 7,6%).

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 2,86 tỷ USD (tăng 58,2%); giá trị xuất khẩu muối đạt 11,3 triệu USD (tăng 35,1%).

Thị trường xuất khẩu cũng tiếp tục có sự mở rộng. Trong đó, châu Á chiếm 49,4% thị phần các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam; tiếp đến là châu Mỹ 22,2% và châu Âu 13,5%. Theo thị trường, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản là ba thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 24,4%, 19,8% và 7,4%.

Nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu rau quả 9 tháng qua đạt gần 7,35 tỷ USD (tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025); thủy sản đạt 9,17 tỷ USD (tăng 12,3%); hạt tiêu đạt 1,4 tỷ USD (tăng 10,2%; hạt điều đạt 3,85 tỷ USD (tăng 2%); sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD (tăng 24,6%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 13,43 tỷ USD (tăng 7,3%)…

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9/2026 của Việt Nam ước đạt 4,25 tỷ USD (tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng qua ước đạt 39,4 tỷ USD (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước).

Các mặt hàng nông sản. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Đáng chú ý, kết quả trên được duy trì trong bối cảnh ngành nông nghiệp và môi trường phải ứng phó với nhiều biến động của thị trường quốc tế. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt mục tiêu cả năm 2026 khoảng 74,2 tỷ USD.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương; tập trung hoàn thiện ba dự án luật quan trọng, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2, bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn được bộ giao phải rà soát toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm 2027 sát thực tiễn, có tính khả thi.

Trong lĩnh vực sản xuất và thương mại, toàn ngành nông nghiệp và môi trường phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 74 tỷ USD trở lên và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Một trọng tâm khác là thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng số, đẩy nhanh kết nối, chuẩn hóa và đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Đây là những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và sức cạnh tranh của ngành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, cắt giảm những quy định, trình tự và nội dung không còn phù hợp thực tiễn, qua đó tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Với nền tảng xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng và cán cân thương mại duy trì xuất siêu trong 9 tháng qua, việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, thủ tục, thị trường và năng lực sản xuất được Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để ngành hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.