Ngành NN&MT Lâm Đồng đẩy mạnh giải quyết thủ tục đất đai để tăng thu, hút đầu tư

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì làm việc với Sở NN&MT

Chiều 14/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nghe báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở NN&MT quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao năm 2026

Đồng chủ trì có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc. Tập thể Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng chuyên môn Sở NN&MT tham dự.

Trong 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh tăng trưởng 4,9%. Kết quả này cao hơn 0,13 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra và đóng góp 1,29% trong mức tăng GRDP của tỉnh.

Lãnh đạo Sở NN&MT tham dự buổi làm việc

Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực duy trì đà tăng trưởng khá. Hoạt động khai thác thủy, hải sản tiếp tục được tái cơ cấu theo hướng phát triển bền vững.

Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp được đẩy mạnh. Hoạt động phòng, chống thiên tai tiếp tục được chú trọng.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai được chỉ đạo thực hiện. Công tác quy hoạch, kế hoạch, phương án, chỉ tiêu sử dụng đất tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2026, một số chỉ tiêu môi trường chưa đạt tiến độ kế hoạch. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý mới đạt 93,65%, trong khi mục tiêu là 95%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 92,31%.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các nội dung cấp bách của ngành thực hiện trong 3 tháng cuối năm

Đáng chú ý, lĩnh vực thu ngân sách từ lĩnh vực đất đai còn thấp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều áp lực. Số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tăng. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành NN&MT xác định mục tiêu tăng trưởng toàn ngành 5%. Để đạt con số này, toàn ngành tập trung kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được đẩy mạnh.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Lê Thanh Sơn báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng

Sở NN&MT sẽ thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường...

Tại buổi làm việc, về phía các sở, ngành tham dự, góp ý Sở NN&MT cần có kịch bản rõ để điều chỉnh, thực hiện nguồn vốn đầu tư công, nguồn thu sử dụng đất.

Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương trao đổi các kiến nghị với Sở NN&MT tại buổi làm việc

Về công tác quản lý bảo vệ rừng, các đơn vị cho rằng, ngành NN&MT cần giải pháp mạnh để xử lý, răn đe. Công tác xử lý hồ sơ đất đai của người dân, doanh nghiệp cần được đẩy nhanh tiến độ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Sở NN&MT chủ động xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia theo mô hình mới. Trên cơ sở đó, đơn vị tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, phân công trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu Sở NN&MT tăng cường bảo vệ an toàn hệ thống hồ, đập và đề xuất kinh phí, phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ

Toàn ngành đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác hiệu quả thủy, hải sản trên hệ thống hồ thủy lợi, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Công tác bảo vệ an toàn hệ thống hồ, đập; đồng thời, đề xuất kinh phí, phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy trong mùa mưa, lũ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở NN&MT tập trung, nâng cao trách nhiệm, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trước hết, đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công do đơn vị làm chủ đầu tư phải hoàn thành 100% như cam kết với tỉnh. Lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng phải được đặt vị trí trọng tâm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị ngành NN&MT tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai của người dân, doanh nghiệp

Toàn ngành thống kê diện tích rừng, sản lượng gỗ bị phá của từng địa phương, đơn vị để tỉnh có hướng giải quyết, thậm chí xử lý mạnh để răn đe.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị ngành NN&MT đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai của người dân, doanh nghiệp phải được tăng cường.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Huỳnh Duy Khôi báo cáo giải pháp tháo gỡ vướng mắc bãi đổ thải cho các dự án cao tốc

Hồ sơ nhanh giải quyết, doanh nghiệp mới có dự án, người dân mới có “sổ đỏ”. Khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý, tỉnh mới có thể khai thác mạnh từ hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hút các dự án... góp phần tăng thu ngân sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Đối với lĩnh vực môi trường, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng lưu ý, toàn ngành NN&MT chủ động kêu gọi những doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư hệ thống nhà máy xử lý môi trường có quy mô. Vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu vực tập trung đông nhiều trang trại chăn nuôi.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Võ Văn Minh báo cáo tình hình quy hoạch xử lý rác thải, bảo đảm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, cùng với bảo vệ an toàn hệ thống hồ, đập, ngành NN&MT nghiên cứu đề án nuôi trồng, khai thác hiệu quả thủy, hải sản trên hệ thống này.

Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (Sở NN&MT) Tạ Đăng Trung báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn

Đối với nguồn thu từ đất, sở phối hợp với ngành tài chính và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, từ đó, triển khai đấu giá đối với các khu đất công trên địa bàn. Riêng khai thác tài sản dôi dư sau sáp nhập phải chủ động làm việc với các địa phương để có lộ trình cụ thể.