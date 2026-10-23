Ngành nhựa - trụ cột vật liệu của nền kinh tế hiện đại

Ngành nhựa có mặt trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống, từ bao bì, xây dựng đến điện tử, y tế và nông nghiệp. Ít khi chúng ta để ý rằng phía sau những sản phẩm quen thuộc ấy là một ngành vật liệu có liên hệ mật thiết với hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.

Một vật liệu, nhiều giá trị

Nhẹ, bền, dễ tạo hình, chống ăn mòn và có thể đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau, nhựa được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như điện - điện tử, ô tô, xây dựng, nông nghiệp, y tế và hàng tiêu dùng.

Trong xây dựng, nhựa có mặt trong hệ thống cấp thoát nước, vật liệu cách nhiệt, chống thấm, cửa, tấm ốp và nhiều cấu kiện kỹ thuật khác. Trong nông nghiệp, đó là hệ thống tưới tiết kiệm, màng phủ, nhà kính, đường ống và bao bì bảo quản nông sản. Trong y tế, vật liệu nhựa chuyên dụng được sử dụng trong nhiều thiết bị, dụng cụ xét nghiệm và bao bì dược phẩm.

Nhưng có lẽ vai trò gần gũi nhất của nhựa nằm ở bao bì. Một lớp bao bì phù hợp không chỉ góp phần bảo vệ sản phẩm, duy trì chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển mà hạn chế thất thoát trong chuỗi cung ứng.

Giá trị ấy càng dễ nhận thấy trong những thời điểm khó khăn. Giữa mùa mưa lũ, một chai nước sạch, một hộp cơm còn khô ráo hay một gói thuốc được bọc kín có thể trở nên vô cùng quý giá. Nhờ đặc tính nhẹ, kín và chống thấm, những vật dụng rất bình thường như chai, túi, can hay thùng nhựa lại góp phần bảo vệ nước uống, lương thực và thuốc men trên hành trình đến với người dân vùng thiên tai.

Từ một ngành sản xuất đến mắt xích của chuỗi giá trị

Ngành nhựa Việt Nam hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Quy mô toàn ngành đạt khoảng 34,3 tỷ USD năm 2025, tăng từ 31,4 tỷ USD năm 2024. Sản phẩm nhựa Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 10 tỷ USD.

Nhưng đóng góp của ngành không chỉ nằm ở những con số trên. Đằng sau đó là một hệ sinh thái rộng lớn gồm nguyên liệu, phụ gia, khuôn mẫu, cơ khí chính xác, máy móc, tự động hóa, logistics, thương mại, thu gom và tái chế. Sự phát triển của ngành nhựa vì vậy có mối liên hệ trực tiếp với sức cạnh tranh của nhiều ngành sản xuất và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Khi giá trị của nhựa được duy trì trong vòng tuần hoàn

Cùng với những giá trị thiết thực mang lại cho sản xuất và đời sống, việc sử dụng rộng rãi nhựa cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý sản phẩm sau sử dụng. Vì vậy, cùng với việc phát huy những ưu điểm của nhựa, việc phân loại, thu gom, tái chế và xử lý phù hợp là những mắt xích quan trọng để giảm tác động đến môi trường và tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Vấn đề đặt ra không chỉ là chúng ta sử dụng bao nhiêu nhựa, mà quan trọng hơn là sử dụng như thế nào và điều gì xảy ra với sản phẩm sau khi hoàn thành chức năng của nó.

Khi một sản phẩm nhựa được thải bỏ không đúng cách, độ bền - vốn là ưu điểm của vật liệu - sẽ trở thành áp lực đối với môi trường. Nếu được phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, một phần vật liệu nhựa sau khi sử dụng có thể được đưa trở lại chu trình sản xuất và trở thành nguồn nguyên liệu cho những sản phẩm mới.

Đó cũng là nền tảng để kinh tế tuần hoàn trở thành hướng đi quan trọng của ngành nhựa. Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam chia sẻ: “Nhựa đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, thương mại và đời sống hiện đại. Vì vậy, câu chuyện của ngành hôm nay không chỉ là phát triển sản xuất, mà là làm thế nào để nâng cao giá trị của vật liệu trong toàn bộ vòng đời - từ thiết kế, sử dụng tài nguyên, sản xuất đến thu gom, tái sử dụng và tái chế. Khi chất thải nhựa được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có giá trị và được đưa trở lại chu trình sản xuất một cách hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm áp lực lên môi trường mà còn tạo thêm giá trị kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cũng cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình này”.

Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Không chỉ thay vật liệu, mà phải nhìn cả vòng đời

Trong xu hướng chuyển đổi xanh, câu chuyện không nên chỉ dừng ở việc thay thế nhựa bằng một vật liệu khác, mà cần được nhìn nhận trên toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Mỗi vật liệu đều sử dụng tài nguyên, năng lượng trong quá trình sản xuất và tạo ra những tác động nhất định trong suốt vòng đời. Vì vậy, lựa chọn giải pháp môi trường cần xem xét từ khâu thiết kế, sản xuất, sử dụng đến khả năng thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý sau cùng. Đây cũng là cách tiếp cận đang ngày càng được chú trọng trên thế giới. Tiến trình xây dựng hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa đặt ra vấn đề quản lý nhựa theo toàn bộ vòng đời. Tại châu Âu, Quy định về Bao bì và Chất thải bao bì (PPWR) cũng đặt ra các yêu cầu theo lộ trình về giảm bao bì, thiết kế, tái sử dụng, khả năng tái chế và hàm lượng vật liệu tái chế.

Với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển đổi xanh vì thế không còn là câu chuyện của tương lai. Khả năng tiếp cận thị trường ngày càng gắn với việc lựa chọn vật liệu, thiết kế sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý sản phẩm sau sử dụng.

Để ngành nhựa tiếp tục tạo ra giá trị và đóng góp cho nền kinh tế

Nhựa cần được nhìn nhận một cách đầy đủ và cân bằng: đây là vật liệu quan trọng, góp phần phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế. Đồng thời, việc sử dụng vật liệu cũng đi kèm với yêu cầu ngày càng cao về quản lý sau sử dụng, tiết kiệm tài nguyên, tăng cường thu gom, tái sử dụng và tái chế để vật liệu tiếp tục được đưa trở lại vòng tuần hoàn thay vì trở thành gánh nặng cho môi trường.

Đối với ngành nhựa Việt Nam, con đường phía trước không chỉ là tăng sản lượng, mà còn là nâng cao giá trị sản phẩm, cải tiến thiết kế, tiết kiệm tài nguyên, tăng sử dụng nguyên liệu tái chế, xây dựng hệ thống thu gom - tái chế hiệu quả và giảm tối đa lượng nhựa thất thoát ra môi trường. Khi vật liệu hoàn thành chức năng của mình nhưng vẫn được giữ lại trong nền kinh tế để tiếp tục một vòng đời mới, giá trị kinh tế và trách nhiệm môi trường có thể được kết nối hài hòa. Đó cũng là hướng đi để ngành Nhựa tiếp tục phát huy vai trò là một trong những ngành vật liệu quan trọng của nền kinh tế hiện đại, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.