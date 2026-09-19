Ngành nguyên liệu hóa chất DKSH đồng hành cùng thị trường chăm sóc cá nhân

Thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025, nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu cùng xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ. Quy mô thị trường được ước tính đạt khoảng 2,74 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 3,3% đến năm 20291. Trong đó, nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị khoảng 1,2 tỷ USD, trong khi chăm sóc da và mỹ phẩm tiếp tục là những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe làn da và chất lượng cuộc sống.

Ngành nguyên liệu hóa chất của DKSH đồng hành hỗ trợ thích ứng xu thế đổi mới quy định của thị trường chăm sóc cá nhân tại Việt Nam

Trên toàn cầu, nhu cầu đối với các sản phẩm làm đẹp sạch (clean beauty) và bền vững cũng không ngừng gia tăng. Thị trường làm đẹp sạch được dự báo sẽ tăng từ 10,5 tỷ USD vào năm 2025 lên 35,3 tỷ USD vào năm 2033, phản ánh kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về độ an toàn, tính minh bạch và yếu tố bền vững trong sản phẩm.

Song song với sự phát triển của thị trường, ngành chăm sóc cá nhân tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về mặt pháp lý. Các quy định mới ngày càng chú trọng đến hồ sơ sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường hoạt động tuân thủ và quản trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tuân thủ quy định, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc đang trở thành những yếu tố nền tảng để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trong khuôn khổ “DKSH Beauty Show 2026”, sự kiện thường niên kết nối các nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm trong nước với các nhà cung cấp nguyên liệu toàn cầu, ngành nguyên liệu hóa chất của DKSH đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của việc tuân thủ quy định trong bối cảnh khung pháp lý liên tục đổi mới tại Việt Nam. Với chuyên môn về các quy định và kỹ thuật, DKSH đồng hành cùng các đối tác trong ngành thích ứng với các thay đổi trên cơ sở am hiểu toàn diện chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm, từ đó góp phần thúc đẩy thị trường phát triển có trách nhiệm và bền vững hơn.

Với vai trò là đối tác phân phối và cung cấp giải pháp uy tín cho các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu thế giới và các nhà sản xuất trong nước, ngành nguyên liệu hóa chất của DKSH hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng hiệu quả với môi trường pháp lý đang được điều chỉnh, giúp họ duy trì trọng tâm vào hoạt động phát triển kinh doanh.

Bà Michelle Delac, Phó Chủ tịch, Nhánh hàng chăm sóc cá nhân, ngành nguyên liệu hóa chất, Tập đoàn DKSH, nhận định: “Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường năng động hàng đầu về tính đổi mới trong nguyên liệu và công thức thuộc ngành chăm sóc cá nhân”.

DKSH sở hữu mạng lưới Bộ phận tuân thủ quy định chuyên trách, liên tục theo dõi các thay đổi pháp lý trong khu vực cũng như những xu hướng mới của ngành. Nhờ vậy, DKSH có thể hỗ trợ doanh nghiệp đối tác nhận diện các thay đổi và đưa ra quyết định phù hợp đối với danh mục sản phẩm của mình.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc, ngành nguyên liệu hóa chất, DKSH Việt Nam, chia sẻ thêm: “Tại ngành nguyên liệu hóa chất của DKSH, Bộ phận Tuân thủ Quy định giúp các doanh nghiệp đối tác chủ động đón đầu những thay đổi của thị trường. Đội ngũ của chúng tôi luôn theo sát các diễn biến pháp lý và chuyển hóa chúng thành những kế hoạch hành động cụ thể cùng đối tác. Tuân thủ hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trên toàn chuỗi giá trị và vai trò của chúng tôi là đồng hành cùng khách hàng trong quá trình đáp ứng hiệu quả các yêu cầu này, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.