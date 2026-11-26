Chỉ còn hơn 1 tháng là kết thúc năm kế hoạch 2026. Ở góc độ hoạt động ngân hàng, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chung, nhiệm vụ lõi về quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn và nhiệm vụ chính sách tiền tệ tín dụng, lãi suất theo Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước giao, ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện 3 chương trình, hành động cụ thể, có ý nghĩa trực tiếp tác động và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố trong tháng cuối năm 2026.

Thứ nhất, tăng cường các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm giải ngân các gói tín dụng ưu đãi; các chương trình tín dụng ưu đãi để đáp ứng nhu cầu vốn, với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong dịp cuối năm nhằm mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu mua sắm, du lịch… của người dân thường tăng cao trong dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch.

Theo đó, thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đã giải ngân đạt 506,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86% quy mô gói tín dụng ưu đãi, cho 191.187 khách hàng vay vốn. Đây là kết quả thực tế 10 tháng đầu năm 2026. Từ số liệu thống kê vừa nêu có thể tin tưởng vào việc giải ngân để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp sẽ đảm bảo 100% quy mô gói khi kết thúc năm, theo kế hoạch đề ra ban đầu của chương trình, với tổng quy mô gói được đăng ký là 591 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thứ hai, tiếp tục giải ngân cho vay chương trình bình ổn thị trường, với lãi suất thấp, lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, nhằm đảm bảo góp phần ổn định giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng tiêu dùng dịp cuối năm. Qua đó, góp phần ổn định giá cả hàng hóa và kìm giữ lạm phát những tháng cuối năm và tết cổ truyền âm lịch theo định hướng điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và UBND Thành phố.

Đến cuối tháng 10/2026 doanh số cho vay của chương trình đạt 22,5 nghìn tỷ đồng; dư nợ đạt 7.728 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2025, cho 33 doanh nghiệp (gồm 15 doanh nghiệp bình ổn và 18 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng), để thực hiện mục tiêu chương trình.

Thứ ba, phối hợp với Sở Công Thương và các sở ngành của Thành phố tổ chức thực hiện chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên Đán 2027 “Vibrant HCMC” (Shopping Season in Vibrant HCMC).

Đến nay, đã có 8 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tham gia chương trình với các chính sách ưu đãi cụ thể về phí, về thanh toán và tín dụng tiêu dùng để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và khách tham quan du lịch mua sắm, tiêu dùng, đồng thời mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy sản xuất, thương mại dịch vụ tăng trưởng.

Cần khẳng định, đây là những chương trình và hành động cụ thể thiết thực của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong tháng 12/2026 và chuẩn bị đón tháng Tết cổ truyền âm lịch năm 2027 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng, để doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và tiêu dùng dịp cuối năm, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố nhằm đạt được mục tiêu đề ra khi kết thúc năm 2026.