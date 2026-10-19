Ngành ngân hàng thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa nguồn vốn tín dụng chính thức, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến với hội viên, phụ nữ thông qua mạng lưới hàng chục nghìn Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Sự phối hợp này không chỉ tạo lập một kênh dẫn vốn an toàn, hiệu quả mà quan trọng hơn, đã góp phần giúp hàng triệu phụ nữ đổi mới tư duy làm kinh tế, chủ động sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Để chương trình phối hợp thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cần quan tâm, tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tạo nền tảng tài chính vững chắc để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể. Hai là, đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính và thúc đẩy mạnh mẽ tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số. Ba là, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Bốn là, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ mong các chị em phụ nữ phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ để mở rộng sản xuất, khẳng định vị thế của mình trên thương trường và trong xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết: “Để góp phần giúp chị em phụ nữ ngày càng phát huy vai trò, vị thế và tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như làm chủ sinh kế, chăm lo đời sống gia đình, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết và triển khai nhiều chương trình phối hợp. Qua đó giúp chị em tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và chăm lo, cải thiện chất lượng cuộc sống. Các chương trình phối hợp đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, giúp đưa nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là tín dụng chính sách đến với hội viên và hộ gia đình”.

Quang cảnh lễ ký kết.