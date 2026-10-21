Ngành Ngân hàng rèn kỹ năng ứng phó sự cố, thúc đẩy ứng dụng AI

Hội thảo và Triển lãm cấp cao thường niên ngành ngân hàng lần thứ 7 – Smart Banking 2026 diễn ra trong hai ngày 21-22/10 tại Hà Nội, với chủ đề “Định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, niềm tin khách hàng và khả năng chống chịu số”. Sự kiện do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IEC tổ chức.

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và các nền tảng số ngày càng tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và cung cấp dịch vụ, các tổ chức tín dụng cũng phải đối mặt với những thách thức về bảo mật, gian lận tài chính và an toàn hệ thống. Hai hoạt động thực hành tại sự kiện gồm Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng – DF Cyber Defense 2026 và cuộc thi AI Hackathon được triển khai nhằm đáp ứng những yêu cầu này.

Toàn cảnh buổi diễn tập

DF Cyber Defense 2026 có sự phối hợp của Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC. Trend Micro, VSEC và CyberJutsu Academy tham gia hỗ trợ chuyên môn cho phần diễn tập thực chiến.

Chương trình năm nay áp dụng mô hình thi đấu “King of the Hill”, mô phỏng các tình huống người tham gia phải giành và duy trì quyền kiểm soát đối với những hệ thống máy tính được chỉ định. Thông qua các kịch bản tấn công mạng mô phỏng sát thực tế, đội ngũ an toàn thông tin tại các ngân hàng, tổ chức tài chính có cơ hội rèn luyện kỹ năng kỹ thuật, phối hợp xử lý sự cố và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, hiệu quả bảo mật và vận hành hệ thống phụ thuộc mật thiết vào khả năng phối hợp giữa ba nhóm chủ thể nòng cốt.

Trong đó, lực lượng quản lý trực tiếp giữ vai trò then chốt trong điều hành các hệ thống thông tin hiện hữu. Các cơ quan chủ quản cần gắn kết chặt chẽ với lực lượng chuyên trách về an ninh mạng để bảo đảm khả năng phản ứng nhanh và xử lý chuyên sâu. Đồng thời, việc hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin giúp tận dụng nguồn lực, tri thức chuyên gia từ thị trường.

58 đội công nghệ ngành tài chính, ngân hàng thi bảo vệ hệ thống trước làn sóng tấn công mạng

Song song với diễn tập phòng thủ mạng, AI Hackathon hướng tới thúc đẩy ứng dụng AI trên cả phương diện công nghệ và nghiệp vụ. Cuộc thi có sự đồng hành của GreenNode với vai trò đối tác công nghệ, hỗ trợ phát triển ứng dụng trên hạ tầng AI cấp doanh nghiệp và nền tảng Agent.

Các đội thi tập trung giải quyết những bài toán từ thực tiễn hoạt động ngân hàng. Qua đó, bộ phận công nghệ thông tin có thể phối hợp với khối nghiệp vụ để xây dựng giải pháp; các phòng, ban không chuyên về công nghệ cũng được khuyến khích tìm hiểu, ứng dụng AI và phát triển những công cụ đơn giản có khả năng đưa vào vận hành.

Nội dung cuộc thi được tổ chức theo bốn lộ trình: trải nghiệm khách hàng; vận hành; rủi ro và tuân thủ; thanh toán và dữ liệu, hạ tầng số. Việc kết hợp diễn tập phòng thủ mạng với phát triển ứng dụng AI hướng tới gắn đổi mới công nghệ với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời tăng cường phối hợp giữa đội ngũ công nghệ và các bộ phận nghiệp vụ. Vòng chung kết và lễ trao giải DF Cyber Defense 2026, AI Hackathon dự kiến diễn ra ngày 22/10 trong khuôn khổ Smart Banking 2026 tại Hà Nội.