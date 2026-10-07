Ngành ngân hàng quyết liệt xử lý nợ xấu, VAMC đặt trọng tâm phát triển thị trường mua bán nợ

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều ngày 7/10, ông Trần Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, Nghị định số 359/2026/NĐ-CP tiếp tục xác định VAMC là doanh nghiệp đặc thù do Ngân hàng Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện nhiệm vụ xử lý nợ và góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Đồng thời, hoàn thiện thêm hành lang pháp lý và công cụ để VAMC tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý nợ.

Định hướng này phù hợp với các chủ trương, định hướng lớn như: Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 về cải cách tổng thể thị trường tài chính; Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 về tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong tổng thể mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Trần Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC trả lời tại họp báo. Ảnh: NHNN.

Thông tin về việc phát triển thị trường mua bán nợ, lãnh đạo VAMC nêu rõ sẽ vận hành và chuyển giao công nghệ cho hoạt động của sàn giao dịch nợ, kết nối các nhà đầu tư, các công ty dịch vụ trung gian.

Theo đó, phát triển các dịch vụ phục vụ tư vấn, định giá, đấu giá và kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư, qua đó kích thích thị trường mua bán nợ gia tăng khối lượng giao dịch và nâng tỷ lệ giao dịch thành công.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC Trần Trung Dũng cho biết, trong giai đoạn vừa qua, VAMC và các ngân hàng thương mại hoạt động đơn lẻ trong xử lý nợ, có hỗ trợ lẫn nhau. Thay đổi lớn nhất khi Nghị định số 359/2026/NĐ-CP cung cấp công cụ thực hiện, VAMC sẽ chuyển dịch sang việc tập trung vào việc phát triển thị trường mua bán nợ.

“Điều này sẽ tạo sự cộng hưởng và tạo ra con số lớn nhất trong xử lý nợ của hệ thống ngân hàng, thay vì VAMC hoạt động dựa trên yêu cầu tăng vốn hoặc sử dụng các nguồn lực khác, chưa đủ tạo sức cộng hưởng để xử lý nợ cho toàn thị trường” - ông Dũng nhấn mạnh.

Để phát triển sàn giao dịch nợ, gia tăng số lượng giao dịch và bảo đảm hoạt động của thị trường mua bán nợ diễn ra thông suốt, VAMC cần đồng thời có đầy đủ các nguồn lực, trong đó bao gồm nguồn lực tài chính, cơ chế, chính sách, công nghệ phục vụ hoạt động của sàn giao dịch nợ.

Về công nghệ, VAMC đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc. Dự kiến, sàn giao dịch nợ có thể đi vào vận hành và hoạt động vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Đặc biệt, để sàn giao dịch nợ hoạt động thông suốt và hiệu quả, bên cạnh công nghệ, cũng cần phát triển dữ liệu nợ xấu phục vụ thị trường.

Mục tiêu của sàn giao dịch nợ là hướng tới bảo đảm lợi nhuận và sự an toàn cho các nhà đầu tư khi tham gia thị trường mua bán nợ. Trên cơ sở đó, kích thích sàn giao dịch nợ hoạt động với tần suất cao hơn và quy mô lớn hơn.

Nhờ đó, năng lực xử lý nợ xấu của nền kinh tế tốt hơn; thị trường mua bán nợ minh bạch, có tính thanh khoản hơn; các nguồn lực bị tồn đọng trong nợ xấu và tài sản bảo đảm được đưa trở lại nền kinh tế nhanh hơn. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Quyết liệt xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh Thông tin về công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu tại họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nhằm nâng cao chất lượng tài sản và năng lực tài chính. Các tổ chức tín dụng cũng tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; quyết liệt xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh...