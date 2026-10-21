Ngành Ngân hàng phát động phong trào thi đua xây dựng phụ nữ thời đại mới

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký ban hành Quyết định số 2327/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới: Tự tin - Bản lĩnh - Trí tuệ - Sáng tạo - Chuyển đổi số” giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 và Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và niềm tự hào nghề nghiệp của phụ nữ ngành Ngân hàng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tri thức, năng lực số và sức khỏe, chủ động đổi mới sáng tạo, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, Phong trào hướng tới thúc đẩy tài chính toàn diện và bình đẳng giới, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức cho nữ doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, hộ kinh doanh, hợp tác xã và phụ nữ yếu thế tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, bình đẳng, an toàn; quan tâm đào tạo, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nữ trẻ.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới: Tự tin - Bản lĩnh - Trí tuệ - Sáng tạo - Chuyển đổi số” giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh minh họa: Hoàng Giáp

Theo Kế hoạch, phong trào được triển khai trên nền tảng 12 giá trị cốt lõi gồm: Yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, khát vọng, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, bền vững, hạnh phúc, số và xanh. Trên cơ sở đó, NHNN xác định sáu nội dung thi đua trọng tâm, gắn việc xây dựng phẩm chất, năng lực của phụ nữ ngành Ngân hàng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trước hết, Phong trào chú trọng xây dựng hình mẫu người phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Theo đó, khuyến khích phụ nữ chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; phát huy tư duy sáng tạo trong học tập, lao động, kinh doanh và công tác.

Bên cạnh việc giữ gìn các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, mỗi cá nhân được khuyến khích rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đồng thời, đề cao trách nhiệm xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng chính sách, thanh tra, giám sát và quản lý nhà nước đối với các đơn vị thuộc NHNN. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, bổ sung kịp thời các giải pháp tín dụng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và khu vực kinh tế tư nhân do phụ nữ làm chủ.

Đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phong trào khuyến khích nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, quản trị rủi ro, tư vấn và hướng dẫn quy trình vay vốn công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có nữ quản lý. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải tiến quy trình tín dụng nhằm tạo thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận vốn phải gắn với tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và yêu cầu quản trị rủi ro. Các sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng công việc và cải cách thủ tục hành chính cũng được khuyến khích triển khai.

Một nội dung quan trọng khác là thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính xanh. Theo đó, cán bộ nữ được khuyến khích thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới phù hợp với vị trí việc làm; sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, tuân thủ quy định về bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Kế hoạch đồng thời khuyến khích đề xuất, triển khai các sáng kiến phát triển nền tảng ngân hàng điện tử, ngân hàng số với giao diện tiện ích, dễ thao tác, phù hợp với điều kiện tiếp cận công nghệ của phụ nữ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong lĩnh vực tài chính xanh, định hướng tập trung nguồn vốn tài trợ xanh, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị bền vững để ưu tiên cấp tín dụng cho các dự án kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và chuỗi liên kết sạch do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành.

Cùng với chuyển đổi số, Kế hoạch chú trọng giáo dục tài chính toàn diện, xây dựng văn hóa công vụ và bảo vệ an toàn tài sản trước rủi ro trên không gian mạng. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tinh thần liêm chính, trách nhiệm, tận tụy và chuẩn mực ứng xử; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Hoạt động truyền thông, giáo dục tài chính cần được đa dạng hóa nhằm nâng cao kiến thức quản lý tài chính cá nhân, phổ cập các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đặc biệt, chú trọng trang bị kỹ năng số, bảo mật thông tin tài khoản, giúp phụ nữ nhận diện và chủ động phòng tránh các hành vi gian lận, lừa đảo tài chính trực tuyến, góp phần ngăn ngừa các hình thức biến tướng của “tín dụng đen” tại địa phương.

Trong công tác cán bộ, Kế hoạch yêu cầu xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy năng lực và tham gia các vị trí chuyên môn, lãnh đạo, quản lý. Phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” tiếp tục được đổi mới, gắn với Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, học tập suốt đời, rèn luyện sức khỏe và xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Đồng thời, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng cân bằng công việc, cuộc sống; bảo đảm các tiêu chí thi đua không tạo ra sự phân biệt hoặc bất lợi đối với người lao động có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Công tác phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ có triển vọng tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện tiếp cận cơ hội đào tạo, luân chuyển, thử thách, quy hoạch và phát triển nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Đối với hoạt động an sinh xã hội, Kế hoạch nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong toàn ngành, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định trong vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn lực. Các đơn vị tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp để mở rộng mạng lưới thông tin, thiết lập cầu nối trực tiếp, triển khai các quỹ nhân văn và hoạt động hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn theo hướng thực chất, bền vững.

Về lộ trình thực hiện, kế hoạch được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027, các đơn vị xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai với tiêu chí phù hợp, gửi về NHNN (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 07/11/2026; tổ chức thực hiện và tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 2027.

Giai đoạn 2028 - 2030, trên cơ sở kết quả sơ kết giai đoạn đầu, NHNN tiếp tục triển khai các nội dung của Phong trào và tổ chức tổng kết vào cuối năm 2030.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Kế hoạch yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu; gắn Phong trào với công tác đào tạo, quy hoạch, phát triển cán bộ nữ. Đồng thời, chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp để nắm bắt nhu cầu tài chính, định hướng giải pháp tài trợ vốn an toàn cho phụ nữ; đẩy mạnh truyền thông, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến.

Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ cũng được chú trọng, trong đó tập trung vào sản phẩm đầu ra cụ thể và tác động thực chất của phong trào thi đua.