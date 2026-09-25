Ngành Ngân hàng khu vực 6: Đồng bộ các giải pháp, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 6 (có trụ sở đặt tại TP. Hải Phòng, 01 vệ tinh đặt tại thành phố Quảng Ninh) tập trung hướng nguồn vốn tín dụng trọng điểm vào các động lực tăng trưởng kinh tế địa phương với mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 mục tiêu đạt 15%, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng chung của ngành Ngân hàng.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, Lãnh đạo NHNN Khu vực 6 đã tập trung triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp về hoạt động cấp tín dụng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế; nâng cao chất lượng tín dụng, an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Đồng thời, NHNN Khu vực 6 đã tích cực triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong “bộ tứ trụ cột” phát triển đất nước tại các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Đến thời điểm 31/8/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn quản lý (gồm Hải Phòng và Quảng Ninh) đạt 788.996 tỷ đồng, tăng 7,88% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng trên địa bàn Hải Phòng đạt 548.069 tỷ đồng, chiếm 69,4% tổng dư nợ khu vực 6, tăng 7,97% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng trên địa bàn Quảng Ninh đạt 240.927 tỷ đồng, tăng 7,69% so với cuối năm 2025.

Cùng thời điểm, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 969.918 tỷ đồng, tăng 7,82% so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn huy động trên địa bàn Hải Phòng đạt 700.794 tỷ đồng, tăng 7,95% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn huy động trên địa bàn Quảng Ninh đạt 269.124 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2025.

Đặc biệt, ngành Ngân hàng tại khu vực 6 chú trọng ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, các lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên nguồn vốn tín dụng, gồm: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đến cuối tháng 8/2026, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến 31/8/2026 đạt 158.503 tỷ đồng, tăng 6,62% so với cuối năm 2025; Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 158.267 tỷ đồng, tăng 20,13% so với cuối năm 2025; Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đến đạt 19.857 tỷ đồng, giảm 6,27% so với cuối năm 2025; Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến đạt 25.502 tỷ đồng, tăng 29,31% so với cuối năm 2025; Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 90 tỷ đồng.

Với phương châm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, trong 8 tháng đầu năm 2026, NHNN Khu vực 6 đã chỉ đạo các chi nhánh TCTD tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để lắng nghe những đóng góp của người dân, doanh nghiệp từ đó có các giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân doanh nghiệp.

Trong 8 tháng đầu năm, NHNN Khu vực 6 đã tổ chức một số Hội nghị lớn, tiêu biểu như Hội nghị đối thoại, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp tổ chức ngày 12/6/2026, Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất ngày 30/5/2026, Chương trình làm việc giữa UBND TP Quảng Ninh và các Chi nhánh TCTD trên địa bàn Quảng Ninh ngày 12/3/2026,….

Về phía các TCTD cũng rất tích cực triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực; thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận tín dụng. Các chính sách hỗ trợ được thực hiện với phương châm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp bằng chính nguồn lực của ngành ngân hàng.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; xây dựng các sản phẩm tín dụng cho các ngành, lĩnh vực phù hợp với chiến lược kinh doanh, khả năng cân đối nguồn lực của Chi nhánh TCTD; Chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm, tín dụng xanh, tín dụng phục vụ phát triển các ngành thế mạnh của thành phố.

Trong thời gian tới, NHNN Khu vực 6 tiếp tục phối hợp của các sở, ban, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn để các giải pháp, chính sách hỗ trợ được hiệu quả, đồng bộ. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo.