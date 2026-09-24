Ngành ngân hàng có thêm dữ liệu thuế để cho vay

Cục Thuế và CIC vừa ký kết Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Dữ liệu thuế sẽ hỗ trợ ngân hàng trong quá trình đánh giá khách vay.

Theo đó, ngoài lịch sử tín dụng, ngân hàng có thể sẽ đánh giá thêm tình trạng đóng - nộp thuế của người vay, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế. Còn đối với Cục thuế, thông tin tín dụng do CIC quản lý sẽ bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế.

Việc kết nối dữ liệu thuế với thông tin tín dụng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thông tin có giá trị cho công tác đánh giá, phân tích và quản trị rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tuân thủ của người nộp thuế và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết dữ liệu thuế là một trong nhiều nguồn thông tin quan trọng giúp CIC đánh giá năng lực của khách hàng. Ngành ngân hàng đang thúc đẩy chuyển đổi mô hình cấp tín dụng theo hướng dựa nhiều hơn vào dữ liệu và quản lý dòng tiền.

Nguồn dữ liệu thuế được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa kho dữ liệu của CIC, nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong đánh giá khách hàng, quản trị rủi ro và cấp tín dụng.

Các ngân hàng thường khai thác thông tin tại CIC trong quá trình thẩm định khách hàng trước khi cho vay. Đây là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin tín dụng. Hiện CIC thu nhập 9 nhóm thông tin từ tổ chức tín dụng, gồm định danh khách hàng, hợp đồng tín dụng, thẻ tín dụng... nhưng không gồm số thẻ, mã số bảo mật hay lịch sử giao dịch thanh toán.

Hiện cơ quan quản lý chưa công bố cụ thể những loại dữ liệu thuế nào sẽ được chia sẻ với CIC.