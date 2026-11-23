Ảnh minh họa.

Điển hình cho định hướng mở rộng sang năng lượng sạch cũng như sản xuất bền vững là Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS. Mới đây PV GAS đã công bố định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030, trong đó đáng chú ý là đề án thử nghiệm sản xuất và cung cấp hydrogen xanh quy mô nhỏ, hướng tới mục tiêu sẵn sàng vận hành thử nghiệm vào ngày 31/12/2026.

Được sản xuất qua quá trình điện phân nước bằng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, hydrogen xanh được xem là giải pháp tiềm năng giúp giảm phát thải trong các lĩnh vực công nghiệp khó điện khí hóa. Việc nghiên cứu dòng nhiên liệu này nằm trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của PV GAS, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như khí tự nhiên, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Không dừng lại ở việc thử nghiệm sản phẩm mới, PV GAS còn đặt mục tiêu đưa doanh thu từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm mới chiếm khoảng 25% tổng doanh thu vào năm 2030. Doanh nghiệp kỳ vọng các lĩnh vực mới sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và mở rộng dư địa phát triển trong những năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, PV GAS tập trung xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn, quy hoạch hạ tầng công nghiệp khí gắn với kế hoạch huy động, bố trí nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh nỗ lực tìm kiếm các nguồn nhiên liệu mới của ngành khí, quá trình xanh hóa ngay trong nội tại các cơ sở sản xuất điện truyền thống cũng đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nghiêm túc. Theo EVN, các nhà máy nhiệt điện than do Tập đoàn quản lý vận hành đã áp dụng các biện pháp quản lý môi trường xuyên suốt từ giai đoạn đầu tư, xây dựng dự án tới khi đi vào vận hành. Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại để xử lý nước tuần hoàn, khí thải và tro xỉ, kết quả quan trắc thông số môi trường tại các nhà máy đều đáp ứng quy chuẩn Việt Nam về khí thải và nước thải. Nhiều nhà máy như Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 3 mở rộng hay Nghi Sơn còn đạt thông số phát thải thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy chuẩn, đồng thời thực hiện chủ trương "phủ xanh" khuôn viên theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Cụ thể hóa chủ trương tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính của EVN, Tổng công ty Phát điện 1 – đơn vị thành viên đang vận hành 5 nhà máy nhiệt điện chiếm hơn 9% công suất toàn hệ thống quốc gia – đã chọn hướng đi minh bạch bằng công nghệ. Tại mỗi nhà máy, hệ thống quan trắc khí thải tự động được kết nối trực tiếp về cơ quan quản lý để giám sát công khai 24/7 mọi chỉ số về bụi, SO₂ và NOₓ.

Tiêu biểu trong số các đơn vị vận hành là Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Vĩnh Long). Tại đây, toàn bộ không gian trong khuôn viên và nhà máy được trồng cây phủ xanh, vừa giảm phát tán bụi trong quá trình sản xuất, vừa góp phần hấp thụ khí nhà kính và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Song song đó, nhà máy đầu tư hệ thống thu gom, vận chuyển tro xỉ riêng biệt: tro bay được dẫn bằng khí nén qua hệ thống đường ống từ nhà máy đến silo chứa tại khu vực bãi xỉ, sau đó xả xuống xe thùng kín hoặc xe bồn của đơn vị tiếp nhận làm vật liệu xây dựng vận chuyển đi tiêu thụ, hoặc đưa lên xe ben phủ bạt kín chở ra khu vực lưu giữ ngoài bãi xỉ.

Cùng với việc kiểm soát phát thải tại các nguồn điện tập trung, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ được xác định là một trong những giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030.

Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh loại hình này tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình, đồng thời khuyến khích kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ tại chỗ.

Chỉ thị đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; hoặc tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026–2030 của các tỉnh, thành phố. Tiếp đó, tại Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030, Thủ tướng giao các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Từ những định hướng chính sách đó, hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị điện lực đã ghi nhận kết quả rõ nét. Đến tháng 9/2026, trên địa bàn do 5 tổng công ty điện lực thuộc EVN quản lý bán điện đã phát triển 36.164 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định số 58 và Nghị định số 243 với tổng công suất khoảng 1.930 MWp, trong đó có 426 hệ thống bán điện dư với tổng công suất khoảng 23 MWp. Đặc biệt, tại các tỉnh thành phía Bắc (không bao gồm Hà Nội), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đặt kế hoạch phát triển 680 MW trong năm 2026 (tương ứng 10.188 khách hàng), nhưng đến hết tháng 9 đã đạt 16.151 khách hàng với tổng công suất 709,04 MW, hoàn thành 159% kế hoạch khách hàng và 104% kế hoạch công suất.

Không chỉ hỗ trợ khách hàng, EVN còn trực tiếp triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn với khoảng 847 hệ thống, tổng công suất trên 54,6 MWp tính đến tháng 9/2026 và dự kiến đạt khoảng 60,8 MWp vào cuối năm. Việc các địa phương cụ thể hóa chính sách hỗ trợ cùng sự hướng dẫn, phối hợp của ngành Điện đang tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, qua đó khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tại chỗ, giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia và phục vụ mục tiêu bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027–2030.