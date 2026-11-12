Ngành logistics trước yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Các đại biểu dự hội thảo

Dự hội thảo có ông Masuo Ono, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh; ông Watanabe Hiroki, Tùy viên Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Đức Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trong và ngoài tỉnh; các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cùng tập thể Ban Giám hiệu, thầy cô và sinh viên Trường Đại học Phan Thiết.

PGS. TS. Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS. TS. Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết nhấn mạnh: "Logistics là “mạch máu” của nền kinh tế, kết nối sản xuất với tiêu dùng, kết nối các địa phương với nhau và thị trường thế giới. Hiệu quả của chuỗi cung ứng và chi phí logistics ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của ngành hàng và của cả nền kinh tế".

Đại diện Trường Đại học Phan Thiết tặng hoa và quà lưu niệm cho nhà tài trợ chương trình hội thảo quốc tế

Theo PGS. TS. Võ Khắc Thường, cùng với nhu cầu tăng trưởng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc cách thức quản trị, vận hành và cạnh tranh của doanh nghiệp logistics. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức với các doanh nghiệp trong ngành.

Các đại biểu dự hội thảo

Hội thảo được tổ chức với 3 mục tiêu chính, gồm xây dựng diễn đàn học thuật và thực tiễn để trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp logistics trong giai đoạn tăng trưởng mới; đánh giá tác động của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đối với quản trị và vận hành doanh nghiệp, từ đó nhận diện rõ cơ hội và thách thức.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để đào tạo sát với nhu cầu của thị trường lao động.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Phan Thiết tặng hoa và quà lưu niệm cho khách mời và đơn vị đồng tổ chức

Trường Đại học Phan Thiết luôn xác định hợp tác với các cơ quan quản lý, viện, trường và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là định hướng quan trọng.

Đại diện Trường Đại học Phan Thiết tặng hoa và quà lưu niệm cho nhà tài trợ hội thảo

Nhà trường mong rằng thông qua hội thảo, sẽ hình thành thêm những mối quan hệ hợp tác lâu dài trong nghiên cứu, đào tạo, thực tập và tuyển dụng, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics của tỉnh Lâm Đồng và cả nước. PGS. TS. Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết

Phát biểu chào mừng trực tuyến tại hội thảo, bà Hanna Pors, Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đã tăng hơn 30% so với năm trước. Sản lượng ngành sản xuất tăng gần 13% và giá trị gia tăng trong lĩnh vực vận tải, kho bãi tăng 11%. Việt Nam có những tham vọng tăng trưởng vô cùng kiên định. Thương mại là trụ cột then chốt trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam và ngành logistics đóng vai trò trung tâm để thúc đẩy”.

Bà Hanna Pors, Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh phát biểu trực tuyến tại hội thảo

Theo Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Từ kinh nghiệm của Hà Lan, có thể thấy Việt Nam sẽ đạt được những lợi ích lớn nhất thông qua vận tải đa phương thức - kết hợp đường bộ và đường thủy nội địa.

Các đại biểu cùng nhau thảo luận, đề xuất giải pháp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ

Đồng thời, giảm bớt sự rời rạc trong mạng lưới logistics và thủ tục hải quan, cũng như xem xét điều chỉnh các mô hình quản trị cảng. Việc cải thiện tính minh bạch của dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu về khí thải hoặc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hải quan, cũng mang lại những tiềm năng phát triển đáng kể.

TS Tô Bình Minh, Trưởng Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Phan Thiết báo cáo tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe những tham luận như: khung pháp luật của ngành logistics Việt Nam và ASEAN, từ quy định quốc gia đến kết nối vận tải xuyên biên giới; xu hướng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) trong thương mại qua các phiên bản Incoterms: một số vấn đề đặt ra và hàm ý quản trị cho các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; thực hành kinh doanh trách nhiệm và nâng cao năng lực: yếu tố cốt lõi hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi kép; triết lý trải nghiệm khách hàng xuất sắc tại Công ty Cổ phần iMAP Logistics.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân, Trưởng Ban Pháp luật Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam báo cáo tham luận

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển ngành logistics trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu, đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn phát triển mới.

Sinh viên Trường Đại học Phan Thiết trao đổi, thảo luận tại hội thảo quốc tế

Các khoản đầu tư vào lĩnh vực xanh và kỹ thuật số đã trở thành điều kiện tiên quyết để duy trì năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng của Việt Nam. Nếu hành động sớm, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt lên các đối thủ cạnh tranh bằng cách định vị mình là một “hành lang xanh và kỹ thuật số kết nối châu Âu". Bà Hanna Pors, Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh