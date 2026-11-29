Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dữ liệu chính thức được công bố ngày 28/11, ngành logistics của Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 10 tháng năm 2026, với nhu cầu ngày càng được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp mới nổi và cao cấp.

Dữ liệu từ Liên đoàn Logistics và Mua sắm Trung Quốc cho thấy, tổng giá trị logistics xã hội ở nước này trong giai đoạn từ tháng 1-10/2026 đạt 312,4 nghìn tỷ NDT (khoảng 46,6 nghìn tỷ USD), tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu logistics trong lĩnh vực công nghiệp cho thấy sự chuyển dịch sang các hoạt động sản xuất cao cấp. Trong 10 tháng qua giá trị logistics hàng hóa công nghiệp đã tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 10, nhu cầu logistics từ lĩnh vực sản xuất công nghệ cao đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái – mức tăng trưởng theo tháng nhanh nhất trong gần 5 năm qua.

Xét về khía cạnh nhập khẩu, mặc dù tổng giá trị logistics hàng hóa nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị logistics nhập khẩu các sản phẩm cơ điện và sản phẩm công nghệ cao lại ghi nhận mức tăng lần lượt là 35% và 44,4%.

Trong giai đoạn từ tháng 1-10/2026, ngành logistics Trung Quốc đạt doanh thu 12,3 nghìn tỷ NDT, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu của các doanh nghiệp logistics lớn tăng 6,5%, trong khi chi phí vận hành trên mỗi 100 NDT doanh thu giảm xuống còn 94,5 NDT – thấp hơn 0,5 NDT so với mức ghi nhận trong ba quý đầu năm.

Nhận định về triển vọng sắp tới, một quan chức của Liên đoàn trên cho biết nhu cầu logistics dự kiến sẽ có sự gia tăng theo mùa vào cuối năm, nhờ các chương trình khuyến mãi thương mại điện tử và hoạt động sản xuất tăng cường dịp cuối năm. Với việc các biện pháp chính sách nhằm phát triển mạng lưới logistics dần phát huy hiệu quả, cùng với quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang được đẩy nhanh, ngành logistics Trung Quốc được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả trong suốt cả năm. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế thực.

Theo Tân Hoa xã, mạng lưới logistics là một trong sáu mạng lưới được ưu tiên phát triển trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) của Trung Quốc, bên cạnh các mạng lưới nước, lưới điện kiểu mới, điện toán, viễn thông thế hệ mới và hệ thống đường ống ngầm đô thị.

Trong kế hoạch phát triển mạng lưới logistics được công bố đầu năm nay, Trung Quốc đã đặt ra các mục tiêu cụ thể, trong đó có việc đưa tổng chi phí logistics xã hội về mức 13,1% GDP vào năm 2030 – giảm 0,8 điểm phần trăm so với thời điểm cuối năm 2025.