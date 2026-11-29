Thay đổi công nghệ trăm năm

Dầu thô không phải là một chất đồng nhất mà là hỗn hợp của rất nhiều hợp chất hydrocarbon có đặc tính khác nhau. Để thu được các thành phần phục vụ sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và nguyên liệu hóa dầu, các nhà máy lọc dầu thường phải gia nhiệt dầu thô lên trên 350°C, sau đó phân tách dựa trên sự khác biệt về nhiệt độ sôi của từng nhóm hợp chất.

Phương pháp chưng cất đã được sử dụng trong hơn một thế kỷ và trở thành nền tảng của ngành công nghiệp lọc dầu hiện đại. Tuy nhiên, việc liên tục gia nhiệt rồi làm nguội các dòng sản phẩm đòi hỏi một lượng năng lượng rất lớn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các công đoạn chưng cất dầu thô trên thế giới tiêu thụ hơn 1.100 TWh năng lượng mỗi năm, đồng thời tạo ra hơn 160 triệu tấn CO₂ tương đương.

Kết quả thử nghiệm phân tách dầu thô bằng màng lọc PAN của nhóm nghiên cứu KAIST. (Ảnh: AFP)

Trong nhiều năm, giới khoa học đã tìm cách sử dụng màng lọc thay thế một phần quá trình chưng cất. Về nguyên tắc, màng lọc có thể phân tách các thành phần của dầu dựa trên kích thước và đặc tính phân tử mà không cần chuyển chúng từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. Tuy nhiên, việc chế tạo những màng lọc vừa có độ chính xác cao, vừa cho phép xử lý lượng dầu lớn với chi phí hợp lý vẫn là một thách thức.

Biến nhược điểm thành ưu điểm

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Dong-Yeun Koh thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) dẫn đầu, phối hợp với nhóm của Giáo sư Ryan Lively thuộc Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), đã tìm ra một phương pháp tương đối đơn giản. Thay vì chế tạo những màng lọc có cấu trúc phức tạp, các nhà khoa học sử dụng polyacrylonitrile (PAN), một loại vật liệu polymer tương đối rẻ và đã được sử dụng phổ biến trong công nghệ màng lọc.

Điều bất ngờ xảy ra khi dầu thô đi qua màng. Những phân tử hydrocarbon nặng dần tích tụ trên thành các lỗ nhỏ bên trong vật liệu, làm đường kính của chúng thu hẹp từ khoảng 15 nanomet xuống dưới 2 nanomet. Những lỗ này sau đó cho phép các thành phần nhẹ đi qua dễ dàng hơn, trong khi hạn chế sự dịch chuyển của các thành phần nặng.

Hiện tượng tích tụ vật chất bên trong màng vốn được xem là nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất lọc. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tận dụng chính hiện tượng đó để tạo ra khả năng phân tách ở cấp độ phân tử. Nói một cách hình ảnh, dầu thô đã góp phần tạo ra chiếc rây dùng để phân loại các thành phần của chính nó. Kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng cho dầu thấm qua màng cao hơn 23 lần so với mốc tham chiếu của những nghiên cứu trước đó, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định trong 28 ngày.

Tiềm năng tiết kiệm hàng triệu USD

Một ưu điểm quan trọng của công nghệ mới là khả năng kết hợp với các hệ thống chưng cất hiện có. Thay vì phải xây dựng lại toàn bộ nhà máy, doanh nghiệp có thể xem xét bổ sung các cụm màng lọc để tách trước một phần thành phần nhẹ, sau đó đưa phần dầu còn lại vào hệ thống chưng cất truyền thống.

Theo kết quả mô phỏng của nhóm nghiên cứu, phương án kết hợp này có thể giảm 31,6% năng lượng tiêu thụ, 37,6% lượng CO₂ phát thải và 20,7% lượng nước làm mát so với quy trình chưng cất khí quyển thông thường. Tổng chi phí hằng năm quy đổi của hệ thống cũng được dự báo giảm khoảng 36%.

Đối với ngành lọc hóa dầu, nơi hiệu quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào chi phí nguyên liệu, nhiên liệu và vận hành thiết bị, những mức tiết kiệm trên có ý nghĩa kinh tế đáng kể. Nếu công nghệ được triển khai thành công, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội giảm chi phí sản xuất mà còn có thể từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường.

Các nhà khoa học cũng kỳ vọng nguyên lý phân tách này có thể được mở rộng sang lĩnh vực xử lý dầu thu được từ quá trình nhiệt phân rác thải nhựa, thu hồi dung môi trong sản xuất pin và tinh chế nhiên liệu sinh học.

Con đường đến sản xuất công nghiệp

Mặc dù kết quả nghiên cứu rất triển vọng, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa phòng thí nghiệm và nhà máy lọc dầu có công suất hàng trăm nghìn thùng mỗi ngày. Việc màng lọc hoạt động ổn định trong 28 ngày chưa đủ để chứng minh khả năng duy trì hiệu suất trong nhiều năm vận hành công nghiệp.

Các nhà khoa học sẽ phải tiếp tục nghiên cứu phương pháp sản xuất màng lọc có diện tích lớn, tuổi thọ của vật liệu, khả năng xử lý nhiều loại dầu thô khác nhau và chi phí bảo dưỡng, thay thế. Ngoài ra, dù không cần gia nhiệt dầu trong công đoạn phân tách bằng màng, hệ thống vẫn cần năng lượng để tạo áp suất và vận chuyển chất lỏng.

Vì vậy, còn quá sớm để nói ngành lọc dầu sẽ bước vào thời kỳ không còn các tháp chưng cất. Tuy nhiên, nếu những kết quả hiện nay được xác nhận ở quy mô công nghiệp, việc kết hợp công nghệ màng lọc với chưng cất truyền thống có thể trở thành một trong những thay đổi quan trọng nhất của ngành lọc dầu trong nhiều thập niên qua.

Nh.Thạch