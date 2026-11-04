Ngành Kiểm sát Sơn La học và thực hành theo lời Bác

Chuyển từ “làm theo” sang “thực hành” gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Hội nghị tập huấn sử dụng bàn làm việc số và phần mềm quản lý nhân sự ngành kiểm sát nhân dân.

Đảng bộ VKSND tỉnh hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 206 đảng viên. Triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Đảng ủy VKSND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, yêu cầu từng cán bộ, kiểm sát viên đăng ký phần việc làm theo Bác gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động tự giác, thiết thực; lấy sản phẩm công việc cụ thể, hiệu quả công tác và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh, cho biết: Đảng bộ luôn xác định thước đo chuẩn mực nhất trong việc học và làm theo Bác là tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ, tiến độ và chất lượng giải quyết từng vụ án. Học tập và thực hành theo Bác trước hết là rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải giữ vững nguyên tắc không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

ĐVTN Viện KSND tỉnh trao đổi việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Điểm nổi bật trong triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW tại Đảng bộ VKSND tỉnh là tính sáng tạo, linh hoạt của từng mô hình sinh hoạt chi bộ, chuyển hóa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành chuẩn mực văn hóa công vụ. Trong đó, Chi bộ 1 (gồm Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra - Khiếu tố) là đơn vị tiên phong xây dựng chuyên đề quán triệt các nội dung cốt lõi và giải pháp thực hành Chỉ thị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thu Quý, Bí thư Chi bộ 1, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh, cho biết: Chi bộ đã xác lập chuẩn mực đạo đức, văn hóa công vụ với phương châm “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả” và cụ thể hóa thành các mô hình sát với đặc thù từng tổ đảng. Cụ thể, Tổ đảng Văn phòng thực hiện mô hình “Tham mưu chính xác - Điều hành thông suốt - Phục vụ hiệu quả” theo nguyên tắc “5 rõ”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý văn bản, lưu trữ hồ sơ, quản trị nội bộ. Tổ đảng Tổ chức cán bộ triển khai mô hình “Xây dựng đội ngũ từ công tâm trong tham mưu”, bảo đảm dân chủ, khách quan trong quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ và kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổ đảng Thanh tra - Khiếu tố áp dụng mô hình “3 kịp thời - 3 công khai - 3 trách nhiệm” trong tiếp nhận, xử lý đơn thư và kiểm tra, giám sát, qua đó siết chặt kỷ luật công vụ, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm ngay từ nội bộ.

Đột phá nghiệp vụ, chuyển đổi số, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác

Cán bộ Phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ứng dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án.

Từ nền tảng kỷ cương, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản trị nội bộ, tinh thần học và thực hành theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ sang các mặt công tác nghiệp vụ kiểm sát và phục vụ nhân dân tại cơ sở. Tiêu biểu tại Chi bộ 2 (chi bộ nghiệp vụ kiểm sát giải quyết án hình sự), việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng chuyên đề “Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW - Từ nhận thức đến hành động”, gắn với phương châm “4S: Sớm hơn - Sát hơn - Sâu hơn - Sắc hơn”.

Đồng chí Lê Thị Thùy Hương, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng phòng 1 VKSND tỉnh, thông tin: Học Bác về phương pháp làm việc khoa học, tinh thần tự học và thích ứng nhanh với khoa học, kỹ thuật, Chi bộ đã gắn chặt phương châm “4S” với công tác chuyển đổi số. Đến nay, 100% hồ sơ vụ án do Chi bộ phụ trách đều được số hóa; hàng trăm sơ đồ tư duy báo cáo án được xây dựng, phục vụ trình chiếu tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại phiên tòa. Cách làm này vừa bảo đảm tính minh bạch, khách quan, vừa nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và răn đe, giáo dục pháp luật.

Cán bộ Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ.

Nếu ở các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh, việc thực hành theo Bác thể hiện qua phương pháp làm việc khoa học và bản lĩnh tranh tụng sắc bén, thì tại các đơn vị cơ sở, đó là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của những nhóm yếu thế. Điển hình, tại Chi bộ VKSND khu vực 4, đơn vị đã triển khai thí điểm việc VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Viện trưởng VKSND khu vực 4, chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã rà soát, ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa nhằm bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp hỗ trợ đăng ký khai sinh, cấp căn cước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; kiến nghị khắc phục các bất cập về lối đi dân sinh và bảo đảm an toàn giao thông. Khi những bức xúc, quyền lợi chính đáng của bà con được giải quyết thấu đáo, mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm thía ý nghĩa thiết thực của việc học và thực hành theo Bác ngay từ những việc làm bình dị hằng ngày.

Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 1 báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

Không dừng lại ở các đợt thi đua cao điểm, việc học tập và thực hành theo Bác tại VKSND hai cấp tỉnh Sơn La đã trở thành nền nếp công tác thường xuyên. Tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được thể hiện rõ nét qua việc triển khai “Chiến dịch thần tốc”, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập liệu trên nền tảng Quản lý án hình sự. Từ đầu năm đến nay, VKSND hai cấp đã xây dựng sơ đồ tư duy đối với 656 vụ án hình sự và 310 vụ việc dân sự, duy trì tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, đồng thời tổ chức hiệu quả các phiên tòa trực tuyến, phiên tòa lưu động kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Kiểm sát viên Viện KSND thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Kiểm sát viên hai cấp thực hiện tốt chủ trương gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn thụ lý nguồn tin về tội phạm, giúp các chỉ tiêu nghiệp vụ từ đầu năm đến nay đều đạt và vượt cao so với kế hoạch: Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm vượt 914%; xác định 177 vụ án hình sự trọng điểm; ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong kiểm sát điều tra vượt 181%; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vượt trên 300% chỉ tiêu cả năm. Những kết quả trên khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, sự thận trọng, khách quan, công tâm của đội ngũ cán bộ kiểm sát Sơn La.

Phát huy truyền thống của ngành, cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Sơn La tiếp tục rèn luyện theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại”, lấy lời dạy của Bác Hồ làm kim chỉ nam để giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.