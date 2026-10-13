Ngành Kiểm sát Lạng Sơn tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 195 năm ngày thành lập tỉnh

Mới đây, Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trường THCS Tam Thanh tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và tác hại của thuốc lá điện tử” cho hơn 1.100 học sinh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần gũi với lứa tuổi học sinh, giúp các em nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng internet, mạng xã hội; nhận diện nguy cơ từ những lời mời nhận quà, thông báo trúng thưởng, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Qua đó, định hướng cho học sinh cách sử dụng mạng an toàn, bảo vệ tài khoản cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô khi gặp tình huống có dấu hiệu lừa đảo.

Bên cạnh nội dung phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, buổi tuyên truyền hướng đến việc nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử, khuyến khích các em hình thành lối sống lành mạnh, tránh xa những lời rủ rê, lôi kéo sử dụng các sản phẩm gây hại cho sức khỏe. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong việc giáo dục, bảo vệ học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn.

Đại diện Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh Trường THCS Tam Thanh.

Trong khuôn khổ chương trình, Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng 8 xuất quà gồm hiện vật và tiền mặt, tổng trị giá 1.000.000 đồng/xuất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhà trường và phần quà trị giá 2.000.000 đồng ủng hộ các hoạt động sáng tạo, STEM, robotstick,… của nhà trường. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tập thể công chức Phòng 1, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Đại diện Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện Ban giám hiệu nhà trường trao phần quà ủng hộ hoạt động sáng tạo.

Đại diện Phòng 1, VKSND tỉnh Lạng Sơn trao tặng 8 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, ngày 10/10/2026, Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Hoàng Thị Xuân (công chức VKSND khu vực 2 - Lạng Sơn) có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, tập thể đơn vị đã chia sẻ, gửi lời hỏi thăm và động viên người được thăm hỏi giữ vững tinh thần, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của công chức Phòng 1 đối với những hoàn cảnh cần được hỗ trợ, khích lệ.

Đại diện Phòng 1 tặng quà, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, trao quà cho học sinh và thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của tập thể Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng Sơn, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần gũi, trách nhiệm và nhân văn.